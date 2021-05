Κοινωνία

Self test – Βαλτάς στον ΑΝΤ1: Δωρεάν αντικατάσταση στα προβληματικά τεστ

Τι είπε για τις αντιδράσεις των φαρμακοποιών στην διανομή των self test και την πίεση που δέχονται τα φαρμακεία.

Τις αντιδράσεις των φαρμακοποιών και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με την διανομή των self test από τα φαρμακεία, μετέφερε μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Απόστολος Βαλτάς.

Όπως είπε ο κ. Βαλτάς αυτά που βάλαμε στο τραπέζι προς συζήτηση ήταν η διανομή των self test και η επάρκειά τους και τόνισε ότι 4 εκατομμύρια πολίτες εξυπηρετούνται κάθε εβδομάδα από τα φαρμακεία για να προμηθευτούν τα self test.

Σημείωσε ότι τα κεντρικά φαρμακεία δέχονται μεγάλη πίεση με 300 άτομα την ημέρα και πρόσθεσε πως «υπάρχουν προβλήματα στην επάρκεια των self test». «Το θέμα δεν είναι να φτάσει στην φαρμακαποθήκη, αλλά στα φαρμακεία» είπε και πρόσθεσε ότι τα προβλήματα είναι πολλά στην επαρχία.

Επίσης, αναφερόμενος στις περιπτώσεις που τα self test είναι προβληματικά ο κ. Βαλτάς είπε πως «θα πρέπει ο πολίτης αν το διαπιστώσει να το φέρει πίσω και να πάρει άλλο. Αντικαθίσταται δωρεάν»

Τέλος, σημείωσε «πρέπει να οργανωθούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργεί όλη η αλυσίδα και να γίνει η διαδικασία για την διανομή των self test σωστά»

