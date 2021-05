Κόσμος

Κορονοϊός – Ινδία: νέο ρεκόρ θανάτων

Σπάνε καθημερινά τα ρεκόρ τόσο των θανάτων όσο και των κρουσμάτων, στην Ινδία που βρίσκεται στο χάος της πανδημίας.

Η Ινδία ανακοίνωσε σήμερα νέο τραγικό εθνικό ρεκόρ θανάτων εξαιτίας της COVID-19 σε ημερήσια βάση, καθώς άλλοι 4.205 ασθενείς υπέκυψαν μέσα στις προηγούμενες 24 ώρες, με τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού να ξεπερνά το όριο των 250.000 νεκρών (έφθασε τους 254.197).

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκαν 348.421 κρούσματα του SARS-CoV-2, με το σύνολο των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί να ξεπερνά πια το επίπεδο των 23 εκατομμυρίων, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, τα οποία πολλοί ειδικοί χαρακτηρίζουν υποτιμημένα σε σχέση με την πραγματικότητα.

