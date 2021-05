Life

Η Παυλίνα Βουλγαράκη στο “The 2night Show”: Γιατί πήγε με ψεύτικο όνομα στην πρώτη οντισιόν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μουσικός μιλά στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την καριέρα και τη ζωή της, ενώ συστήνει και το νέο της τραγούδι.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο “The 2night Show” ήταν το βράδυ της Τρίτης η Παυλίνα Βουλγαράκη.

Η ταλαντούχα μουσικός και ερμηνεύτρια μιλά για τη ζωή της, αλλά και για την απόφασή της να ασχοληθεί με το τραγούδι, σε μια περίοδο που οι γονείς της βρίσκονταν στα πρωτοσέλιδα, με αρνητική δημοσιότητα.

Στη συνέχεια, εξηγεί γιατί πήγε στην πρώτη της οντισιόν, χρησιμοποιώντας ψεύτικο όνομα, ενώ περιγράφει τις συνεργασίες της με τον Μπάμπη Στόκα και τον Ψαραντώνη.

Γιατί ο Ψαραντώνης αρνήθηκε, στην αρχή, να πουν μαζί το τραγούδι της και τι τον έκανε να αλλάξει γνώμη;

Τέλος, με τη συνοδεία κιθάρας ερμηνεύει το καινούργιο της τραγούδι με τίτλο «Ενικός» και μας μαγεύει με την υπέροχη φωνή της.

Ειδήσεις σήμερα:

Self test – Βαλτάς στον ΑΝΤ1: Δωρεάν αντικατάσταση στα προβληματικά τεστ

Κορονοϊός – Λαμία: Γιατρός στο εμβολιαστικό κέντρο έλεγε στον κόσμο να μην κάνει το εμβόλιο