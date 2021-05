Πολιτική

Βορίδης στον ΑΝΤ1: Εμβόλια και self test σημαντικά εργαλεία στην αντιμετώπιση της πανδημίας

Τι είπε για τα μέτρα χαλάρωσης, την επιστροφή στην κανονικότητα και τους εμβολιασμούς. Πως σχολίασε την δολοφονία στα Γλυκά Νερά.

Για το ειδεχθές έγκλημα στα Γλυκά Νερά αλλά και την χαλάρωση των μέτρων για τον κορονοϊό που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση, με στόχο την επιστροφή στην κανονικότητα, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης.

Σχετικά με τον κορονοϊό και την χαλάρωση των μέτρων ο κ. Βορίδης είπε ότι «τα προβλήματα στα πλαίσια της πανδημίας παραμένουν, αλλά έχουμε σημαντικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε, όπως τα εμβόλια και τα self test».

Σημείωσε ακόμα ότι «τo πρόγραμμα του εμβολιασμού προχωρά με ικανοποιητικούς ρυθμούς», προσθέτοντας ότι «είμαστε πάνω από το μέσο όρο στην Ευρώπη».

Ο κ. Βορίδης πρόσθεσε ότι «το πράγμα πάει καλά μέχρι στιγμής», αφού όπως είπε «δεν φαίνεται να υπάρχει σημαντική αύξηση των κρουσμάτων από τις ημέρες του Πάσχα».

Μιλώντας για το έγκλημα στα Γλυκά Νερά, ο κ. Βορίδης είπε ότι «έχει γίνει κάτω από αποκρουστικές συνθήκες» και τόνισε ότι «οι δράστες θα τύχουν της ποινικής αντιμετώπισης που πρέπει».

Σχετικά με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, όπου μετά τα 17 χρόνια εξετάζεται αν συντρέχουν οι λόγοι αναστολής της ισόβιας ποινής, τόνισε ότι θα μπορούσε «για ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσε ο ποινικός κώδικας να μην προβλέπει αναστολή της ποινής» και δήλωσε ότι ο ίδιος είναι υπέρμαχος της αυστηροποίησης των ποινών του ποινικού κώδικα».

Ωστόσο, σημείωσε ότι σε αυτή την συζήτηση «πρέπει να είμαστε συνεπείς διαχρονικά, μετά από 17 χρόνια που θα έχει ξεθωριάσει η μνήμη του σοκαριστικού αυτού εγκλήματος», καθώς όπως είπε τότε «οι δικαιωματιστές θα ξεχάσουν και θα πουν ότι οι ποινές αυτές είναι εξοντωτικές». «Πρέπει να έχουμε μια σταθερή θέση στην ποινική αντιμετώπιση του εγκλήματος», σημείωσε ο υπουργός Εσωτερικών και δήλωσε βέβαιος ότι «ο αρμόδιος υπουργός θα αναλάβει πρωτοβουλίες».

Μιλώντας για την αστυνόμευση και την ασφάλεια των πολιτών ο κ. Βορίδης σημείωσε ότι «η κυβέρνηση έχει ενισχύσει και σε περιπολικά και σε ανθρώπινο δυναμικό την αστυνομία» και πρόσθεσε ότι «προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ασφάλεια του πολίτη».

Τέλος σε ότι αφορά την φύλαξη συγκεκριμένων προσώπων είπε ότι είναι θετικός στο να γίνει δημόσιος διάλογος για το ποια πρέπει θα είναι τα κριτήρια, ενώ για την περίπτωση Φουρθιώτη ο κ. Βορίδης τόνισε ότι «έχουν δοθεί εξηγήσεις».

