Γκάγκα στον ΑΝΤ1: να χρησιμοποιήσουμε με προσοχή την ελευθερία μας

Η γιατρός του νοσοκομείου «Σωτηρία» μιλά στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την ελάφρυνση των μέτρων και τον εμβολιασμό.

«Βλέπουμε μια μικρή κάμψη στα κρούσματα, το καλό είναι ότι έχουμε λιγότερους νοσηλευόμενους», αναγνώρισε η Μίνα Γκάγκα, κληθείσα να σχολιάσει τη χαλάρωση των μέτρων του lockdown και επεσήμανε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ότι, «υπάρχει μόλυνση στην κοινότητα».

«Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ελευθερία μας με προσοχή», σημείωσε, τονίζοντας ότι, θα πρέπει «να φοράμε μάσκες, να τηρούμε τα μέτρα, όπως πέρυσι το καλοκαίρι».

Σχετικά με τα άτομα που νοσηλεύονται και κυρίως που καταλήγουν, είπε ότι είναι στην πλειονότητά τους άτομα με υποκείμενα νοσήματα και ευάλωτα στην υγεία τους, αντιπαραθέτοντας τους θανάτους νέων ανθρώπων και τη δυσκολία που προκαλούν ακόμα και στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Όσο αφορά στο ενδεχόμενο να απολαμβάνουν περισσότερες ελευθερίες οι εμβολιασμένοι, εκτίμησε ότι, «δεν είναι διάκριση, αλλά κοινός νους ότι όποιος είναι εμβολιασμένος κινδυνεύει λιγότερο».

«Δεν το θεωρώ προνόμιο, αλλά ότι κάποιος που κινδυνεύει λιγότερο, να έχει την ελευθερία του», κατέληξε.

