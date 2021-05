Αθλητικά

Μπαρτσελόνα: Η Λεβάντε της έβαλε “φρένο” για τον τίτλο

Η Μπαρτσελόνα "πλήρωσε" πανάκριβα τα αμυντικά λάθη της στο δεύτερο 45λεπτο κι έμεινε στο 3-3 με την Λεβάντε.

Η Μπαρτσελόνα συνέχισε να κάνει... δώρα (μετά την εντός έδρας ήττα της απ' την Γρανάδα και την ισοπαλία με την Ατλέτικο Μαδρίτης) και παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 2-0 της Λεβάντε στο "Θιουτάτ" της Βαλένθια (36η αγωνιστική), "πλήρωσε" πανάκριβα τα αμυντικά λάθη της στο δεύτερο 45λεπτο κι έμεινε στο 3-3, που την φέρνει ακόμη πιο μακριά απ' τον εφετινό τίτλο της LaLiga.

Οι "μπλαουγκράνα" προηγήθηκαν στο πρώτο μέρος με 2-0 χάρις στα γκολ των Μέσι και Πέδρι, όμως η Λεβάντε κατάφερε να ισοφαρίσει μέσα σε τρία λεπτά (57'-59') με τους Μελέρο και Μοράλες. Στο 64' ο Ντεμπελέ έδωσε ξανά προβάδισμα στην "Μπάρτσα", όμως ούτε τούτη τη φορά οι παίκτες του Ρόναλντ Κούμαν κατάφεραν να το κρατήσουν ως το τέλος, καθώς ο Λεόν στο 83' ισοφάρισε σε 3-3 και "ψαλίδισε" κι άλλο τις ελπίδες των Καταλανών για τον τίτλο.

