Επιστροφή στις νίκες για τους Μπακς

Κορυφαίος για ακόμα μία φορά ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Δείχνοντας σοβαρότητα στην άμυνα το Μιλγουόκι κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Ορλάντο με 114-102 και να διατηρήσει τις ελπίδες του για την κατάκτηση της 2ης θέσης της Ανατολικής Περιφέρειας. Οι Μπακς έχουν ρεκόρ 44-25, ένα παιχνίδι πίσω από το Μπρούκλιν (45-24) και 3 πίσω από τη Φιλαδέλφια (47-22), που βρίσκεται στην πρώτη θέση της Ανατολής.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι ο κορυφαίος για τα «ελάφια» και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους (11/15 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 5/8 βολές), 12 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα και 2 λάθη σε 32 λεπτά συμμετοχής. Πολύ καλοί ήταν και οι Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο και Μπρουκ Λόπεζ με 19 και 17 πόντους αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά τον Θανάση Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε ένα λεπτό.

Για τους Μάτζικ πρώτος σκόρερ ήταν ο Κόουλ Άντονι με 18 πόντους ενώ 17 πόντους είχε ο Μόριτζ Βάγκνερ και 14 ο Γκάρι Χάρις.

Στα επόμενα τρία ματς της κανονικής περιόδου οι Μπακς θα παίξουν στην Ιντιανάπολις με τους Πέισερς (τα ξημερώματα της Παρασκευής 14/5), στο Μιλγουόκι με τους Χιτ (βράδυ Σαββάτου 15/5) και στο Σικάγο με τους Μπουλς (βράδυ Κυριακής 16/5).

