Θεσσαλονίκη: Ληστές άρπαξαν 20.000 ευρώ από ιδιοκτήτη επιχείρησης (εικόνες)

Συνελήφθησαν δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Πώς οργάνωσαν τη ληστεία. Η ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν δύο άνδρες οι οποίοι λήστεψαν ιδιοκτήτη επιχείρησης με οικοδομικά υλικά στη Ν. Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης.

Η ληστεία έγινε πριν από έναν μήνα, στις 12 Απρίλιου. Οι δύο δράστες, ένας 47χρονος Γεωργιανός και ένας 40χρονος Έλληνας, με απειλή πιστολιού και μαχαιριού κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον ιδιοκτήτη και αφαίρεσαν περίπου 20.000 ευρώ.

Το κλεμμένο όχημα οι ληστές το μετέφεραν στον Λαγκαδά και το έδωσαν σε 35χρονο για αποσυναρμολόγηση προκειμένου να μην αφήσουν ίχνη.

Οι αστυνομικοί ωστόσο κατάφεραν να τους τσακώσουν και σε έρευνα που έγινε στο σπίτι τους, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν όπλα και σφαίρες.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Η συλλογή πειστηρίων και η αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών οδήγησαν τους αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης στην εξιχνίαση ένοπλης ληστείας, που έλαβε χώρα τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, σε βάρος επιχειρηματία του Νομού.

Στην υπόθεση εμπλέκονται 47χρονος αλλοδαπός και ημεδαπός 40 ετών, μέλη εγκληματικής οργάνωσης, η οποία, όπως δείχνει η έρευνα, συστήθηκε προς το σκοπό αυτό, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2021.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης , οι προαναφερόμενοι άντρες, στα μέσα Μαρτίου, αφαίρεσαν όχημα από την περιοχή της Πυλαίας, το οποίο χρησιμοποίησαν περίπου ένα μήνα μετά, προκειμένου να προσεγγίσουν τον στόχο τους. Με καλυμμένα χαρακτηριστικά, μετέβησαν σε επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή της Μηχανιώνας, όπου με απειλή χρήσης όπλου και μαχαιριού ακινητοποίησαν τον ιδιοκτήτη, από την κατοχή του οποίου αφαίρεσαν χρηματικό ποσό.

Στη συνέχεια και προκειμένου να διαφύγουν ανενόχλητοι, απομάκρυναν τα κινητά τηλέφωνα του παθόντα και το κλειδί του αυτοκινήτου του, πετώντας τα σε διάφορα σημεία του αύλειου χώρου της επιχείρησης.

Αμέσως μετά τη διάπραξη της ένοπλης ληστείας, προχώρησαν σε πρόχειρη αλλαγή χρώματος του κλεμμένου οχήματος που χρησιμοποίησαν για τη μετακίνησή τους και το μετέφεραν σε αποθήκη επιχείρησης ιδιοκτησίας 35χρονου άντρα, σε χωριό του νομού, ο οποίος το αποσυναρμολόγησε προκειμένου να μην εντοπιστεί και να αποφευχθεί πιθανή σύνδεσή του με τους δράστες. Για τη μεταφορά του αυτοκινήτου χρησιμοποίησαν ως προπομπό όχημα που κατείχε ο 47χρονος άντρας.

Σημειώνεται ότι, την 18-04-2021, αστυνομικοί του Τ.Α. Λαγκαδά, πραγματοποιώντας έρευνα στην επιχείρηση του 35χρονου, εντόπισαν μέρη και εξαρτήματα του κλεμμένου αυτοκινήτου, οπότε τον είχαν συλλάβει για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Πρωινές ώρες χθες (11-05-2021), σε συντονισμένη επιχείρηση, αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Επιχειρήσεων και Προστασίας Μαρτύρων και τη συνεργασία συναδέλφων τους της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, εντόπισαν και συνέλαβαν τα δύο μέλη της συμμορίας στις περιοχές Χαριλάου και Ωραιοκάστρου αντίστοιχα.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στις οικίες των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

2 περίστροφα

138 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

20 κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν για τις συνεννοήσεις τους

Μικροποσότητα κάνναβης

2 δερμάτινες θήκες μεταφοράς όπλων εσωτερικού τύπου κάλυψης-απόκρυψης κι

ένα ζευγάρι εμφανώς πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εντοπίστηκαν και προσήχθησαν τρία ακόμη άτομα, δύο εκ των οποίων συνελήφθησαν καθώς σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους υπήρξαν ευρήματα που στοιχειοθετούν ποινικά αδικήματα. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς 37 και 49 ετών σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν αυτοτελείς δικογραφίες καθώς διαπιστώθηκε ότι:

Ο πρώτος κατείχε παράνομα πυροβόλο όπλο κρότου, πέντε (5) φυσίγγια, εμφανώς πλαστή κρατική πινακίδα, δύο (2) πινακίδες ΤΣΟΛ η γνησιότητα των οποίων ερευνάται, διαρρηκτικά εργαλεία, κλειδαριά τύπου χρηματοκιβωτίου και δεκαεπτά (17) κινητά τηλέφωνα, ενώ

Ο δεύτερος κατείχε τριάντα μία (31) κούτες που περιείχαν 310 πακέτα λαθραία τσιγάρα.

Οι τέσσερις συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ αναφέρεται ότι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές για συναφή αδικήματα".

