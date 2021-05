Κοινωνία

Γλυφάδα: μαρτυρία για τον διαρρήκτη που έχει συλληφθεί 102 φορές (βίντεο)

Πολίτες έπιασαν διαρρήκτη που έχει συλληφθεί 102 φορές! Επιχειρηματίας θύμα περιγράφει τις κινήσεις της σπείρας.

Πολίτες στη Γλυφάδα συνέλαβαν διαρρήκτη που είχε συλληφθεί 102 (!) φορές στο παρελθόν. Μάλιστα, αν και ο 42χρονος δράστης είχε πέσει πρόσφατα στα δίχτυα της ΕΛ.ΑΣ για τα ίδια αδικήματα μαζί με αυτό της σύστασης συμμορίας και είχε φορτωθεί με πολυετείς καταδίκες, όπως φαίνεται όχι μόνο δεν εξέτισε την ποινή του, αλλά δεν έβαλε μυαλό και ξαναρίχτηκε στην παρανομία.

Το πρωτοφανές συμβάν σημειώθηκε μέσα μεσημέρι της Δευτέρας 11 Μαΐου. Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν 15:00. Έξω από την πολυκατοικία της οδού Τεμπών, σταματάει ένα ασημί Peugeot. Ανοίγει η πόρτα και κατεβαίνουν δύο άνδρες. Λίγα μέτρα πιο κάτω, ο οδηγός παρκάρει το όχημα και αποβιβάζεται μαζί με μια γυναίκα. Το ζευγάρι σε ρόλο τσιλιαδόρων, παρακολουθεί το ντουέτο των «ποντικών» που παραβιάζει την είσοδο της πολυκατοικίας και τρυπώνει μέσα. Ανεβαίνουν στον 2ο όροφο και μέσα από ένα παραθυράκι κουζίνας γλιστρούν στο διαμέρισμα ιδιοκτησίας ενός 43χρονου ο οποίος απουσίαζε και κάνουν πλιάτσικο. Βγαίνοντας γίνονται αντιληπτοί από συγγενή του ιδιοκτήτη που βάζει τις φωνές με αποτέλεσμα να βγουν οι γείτονες και να κυνηγήσουν τους «ποντικούς». Μάλιστα, ήταν τόσο αποφασισμένοι να μην τους αφήσουν να ξεφύγουν που κατάφεραν και «συνέλαβαν» τον έναν από τους δύο, ενώ ο συνεργός του κατάφερε να την κοπανήσει με το ζευγάρι των τσιλιαδόρων.



Είχε συλληφθεί 102 φορές!



Οι ένοικοι της πολυκατοικίας παρέδωσαν στην Αστυνομία τον 42χρονο δράστη και όπως προέκυψε από την έρευνα, ο συγκεκριμένος όχι μόνο αποτελεί παλιό γνώριμο των αρχών αλλά και συχνό θαμώνα των κρατητηρίων. Ούτε λίγο ούτε πολύ, είχε συλληφθεί 102 (!) φορές για διακεκριμένες κλοπές και σύσταση και συμμορία με τελευταία φορά στις 5.5.2019 από την Ασφάλεια Ελληνικού, καθώς εκκρεμούσε καταδίκη έξι ετών για διακεκριμένες κλοπές και σύσταση και συμμορία. Όπως φαίνεται, ο δράστης όχι μόνο δεν μετανόησε μετά την τελευταία του σύλληψη αλλά ξαναρίχτηκε στην παρανομία και ρήμαζε μαζί με την ομάδα του σπίτια για το εύκολο κέρδος.

Επιχειρηματίας θύμα περιγράφει στον ΑΝΤ1 τις κινήσεις της σπείρας:

«ήταν Ρωμά από ότι έμαθα, ηλικιας από 30-40 ετών, ήταν 4 οι 3 άντρες και η 1 κοπέλα - έκλεψαν κάποια κοσμήματα κάποια δωρα..»

«πήγαν στο σπίτι μου .. χτύπησαν 2 άτομα και ρώτησε τι θέλετε και είπαν ηρθαμε για τις λεμονιές. Του απάντησε ο γαμπρός μου περιμένουμε τον κηπουρό, απαθέστατα ομορφα φύγανε. Οι άλλοι δυο όμως είχαν μπει - εκεί έγινε η παραβίαση - οι άλλοι δυο έκαναν ότι έφυγαν αλλά μιλούσαν στο κινητό. —- με πήρε εμένα ο γαμπρός μου - αυτοί είχαν ανοίξει όλα τα παραθυρα είχαν μετακινήσει πράγματα για να ξέρουν πως θα φύγουν, ανεβαίνει ο γαμπρός μ πάνω αυτοί είχαν κλείσει την πόρτα δεν άνοιγαν . Με πήρε τηλ ο γαμπρός μου μου λέει το και το.



«Τρέχω εγώ κ κάτι γείτονες κ λέω τώρα ότι προλάβω. Για δευτερόλεπτα έφυγαν, ο ένας πήδηξε κ πάνω από το αμάξι μου. Τον 4ο όμως τον συλλάβαμε , βοήθησαν και τα παιδιά ,, είχαμε καλέσει την αστυνομία ήρθε και ομάδα ΔΙΑΣ».

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

"Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, απογευματινές ώρες της 10-5-2021 στη Γλυφάδα, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης ( Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), 42χρονος ημεδαπός για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής κατ' εξακολούθηση. Λίγο πριν, ο 42χρονος από κοινού με τρεις άγνωστους συνεργούς του, αφού παραβίασαν παράθυρο, εισήλθαν σε διαμέρισμα στη Γλυφάδα, ερεύνησαν το εσωτερικό του και αφαίρεσαν κοσμήματα. Κατά τη διαφυγή τους έγιναν αντιληπτοί από περίοικους, οι οποίοι ακινητοποίησαν τον 42χρονο, ενώ οι συνεργοί του διέφυγαν με αυτοκίνητο. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που έσπευσαν άμεσα στο σημείο, συνέλαβαν τον 42χρονο και τον οδήγησαν στο Τ.Α. Γλυφάδας. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικό εργαλείο και ζευγάρι γάντια. Από την περαιτέρω προανακριτική έρευνα του Τ.Α. Γλυφάδας, εξιχνιάστηκαν επιπλέον -2- περιπτώσεις διαρρήξεων οικιών στη Γλυφάδα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών".

