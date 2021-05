Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7: Τελευταία μέρα για την υποβολή αιτήσεων

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να πραγματοποιηθεί η καταβολή 200 εκατ. ευρώ σε περίπου 20.000 δικαιούχους.





Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 λήγει σήμερα, Τετάρτη, μετά και τη διήμερη παράταση που δόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών.

Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί συνολικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, «myBusinessSupport», ξεπερνά τις 298.000 ενώ 282.302 δικαιούχοι έχουν μοιραστεί 789,1 εκατ. ευρώ. Το ποσό που θα δοθεί αναμένεται να προσεγγίσει το 1 δισ. ευρώ.



Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείξουν όσοι επιχειρήσουν να υποβάλλουν δηλώσεις με ψευδή ή ανακριβή στοιχεία προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης ή να αυξήσουν το ποσό που δικαιούνται, καθώς η ΑΑΔΕ μπορεί:

Να μην εγκρίνει προσωρινά την αίτηση για τη χορήγηση της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και να ενημερώσει εγγράφως τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών με τα κρίσιμα για κάθε περίπτωση στοιχεία.

Να μη συμπεριλαμβάνει τα πρόσωπα τα οποία πιθανώς καταστρατηγούν τις διατάξεις στις αναλυτικές και συγκεντρωτικές καταστάσεις δικαιούχων, ενημερώνοντας σχετικά όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

Να κοινοποιεί τα ευρήματα στον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και στη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για την εξακρίβωση πιθανής απόπειρας τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Να προβαίνει στις δέουσες ενέργειες συμμόρφωσης ή ελέγχου, με βάση την κείμενη νομοθεσία.