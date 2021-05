Ζώδια

Λίτσα Πατέρα: Ωραία η όψη του Ερμή με τον Κρόνο

Προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Τάση επανάστασης για τους ήδη υπάρχοντες νόμους, ώστε για να βελτιωθούν», προβλέπει η Λίτσα Πατέρα για το παρόν διάστημα.

Όπως είπε, στην πρόβλεψη των ζωδίων στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο Μάιος φέρνει «φευγαλέα νότα χαράς και ελπίδας».

Χαρακτηρίζοντας «ωραία» την όψη του Ερμή με τον Κρόνο, είπε ότι, «όλοι σκεφτόμαστε να βάλουμε σε τάξη τη ζωή μας».

Τέλος, είπε ότι, «η Νέα Σελήνη που από χθες είναι στον Ταύρο» μας επηρεάζει όλους.

Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια από τη Λίτσα Πατέρα.

