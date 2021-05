Κοινωνία

Lockdown: οι αλλαγές σε sms και μετακινήσεις που θα ανακοινωθούν

Ημέρα ανακοινώσεων για τις μεταβολές σε ότι αφορά το λιανεμπόριο, την αποστολή sms στα 13033 και 13032 και τις διαπεριφερειακές μετακινήσεις.

Τα επόμενα βήματα του κυβερνητικού σχεδίου χαλάρωσης ανακοινώνονται σήμερα καθώς αναμένονται όλες οι λεπτομέρειες για τις υπερτοπικές μετακινήσεις, τη χρήση των sms και το ενδεχόμενο διεύρυνσης του ωραρίου κυκλοφορία.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη δήλωσε χθες ότι η επιτροπή θα συνεδριάσει και θα εισηγηθεί τον τρόπο με τον οποίο θα αρθούν η απαγόρευση υπερτοπικών μετακινήσεων, η διεύρυνση του ωραρίου κυκλοφορίας και για το click inside, το πλαίσιο δηλαδή λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων εισηγείται την κατάργηση του click inside στη λειτουργία του λιανεμπορίου.

«Η χώρα δεν μπορεί να μείνει κλειστή για πάντα. Πάμε σε σταδιακά ανοίγματα με μεγάλη προσοχή, με κανόνες, με αυστηρή επιτήρηση, με το πρόσθετο εργαλείο των self test, που έχει ήδη ενταχθεί στην επανεκκίνηση δραστηριοτήτων», είπε η κ. Πελώνη προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει την επιτήρηση και αξιολόγηση των επιδημιολογικών στοιχείων κάθε στιγμή.

Τι αναμένεται να ανακοινωθεί;

Αρχικώς, η απαγόρευση κυκλοφορίας σε πρώτη φάση, θα μετατεθεί χρονικά προς τα μεσάνυχτα, ενώ θα ανακοινωθεί η κατάργηση των sms προς τους αριθμούς 13032 και 13033

Αναμένεται επίσης το νέο πλαίσιο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, με την κατάργηση των ραντεβού και του συστήματος click away και click in shop.

Όσον αφορά τις υπερτοπικές μετακινήσεις, φαίνεται πως υπάρχει διαφορετικός σχεδιασμός για μετακίνηση στην ηπειρωτική Ελλάδα και άλλος για μετακίνηση προς τα νησιά.

Στις 17 Μαΐου θα επαναλειτουργήσουν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, ενώ ταυτόχρονα επανεκκινούν οι πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ και κολέγια.



Στις 21 Μαΐου ξεκινούν τα θερινά σινεμά και οι κινηματογραφικές προβολές σε υπαίθριους χώρους με πληρότητα 75% και μία εβδομάδα αργότερα, στις 28 Μαΐου, επανεκκινούν τα ζωντανά θεάματα και ακροάματα σε υπαίθριους χώρους μόνο για καθήμενους –όχι όρθιους– με ποσοστό πληρότητας 50%.

Για τις μετακινήσεις

Για τις μετακινήσεις προς την ηπειρωτική Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρχει σύσταση προς τους πολίτες να ταξιδεύουν εφόσον έχουν διενεργήσει self test.

Για τις μετακινήσεις στα νησιά, σύμφωνα με πληροφορίες, από τη συνεδρίαση ακτοπλόων, ειδικών του υπουργείου Ναυτιλίας και του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής φαίνεται να προκρίνεται η χρήση πιστοποιητικού εμβολιασμού ή η εμφάνιση αρνητικού τεστ PCR ή self test, ώστε να διαφυλαχθούν οι τοπικές κοινότητες και να μην προκληθούν φαινόμενα διασποράς του κορονοϊού.

Σύμφωνα να πληροφορίες θα χρησιμοποιηθεί και στην ακτοπλοΐα ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία όμως δεν είναι ακόμη έτοιμη, που σημαίνει ότι θα χρησιμοποιεί αρχικά και ένα έγγραφο όπου θα δηλώνεται από τον επιβάτη τι ακριβώς έχει κάνει (τεστ κ.λπ.), ενώ όσον αφορά το εμβόλιο θα έχει τη σχετική βεβαίωση από το εμβολιαστικό κέντρο. Ακόμη πάντως δεν έχει διευκρινισθεί τι ακριβώς θα ισχύει με το πράσινο πιστοποιητικό, κάτι που θα αποσαφηνισθεί σήμερα σε νέα σύσκεψη.

Επίσης σημειώνεται ότι τα μέτρα θα αφορούν τα ταξίδια από Πειραιά - Λαύριο προς τα νησιά και όχι ενδιάμεσα ή ταξίδια επιστροφής από τα νησιά. Τέλος, σημειώνεται ότι τα παραπάνω μέτρα αφορούν τόσο τα ακτοπλοϊκά όσο και τα αεροπορικά ταξίδια.

Την Πέμπτη αναμένονται οι αναλυτικές ανακοινώσεις για το άνοιγμα του τουρισμού από τον Χάρη Θεοχάρη.

