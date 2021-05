Πολιτική

Τσιάρας: τι αλλάζει στην φυλάκιση δραστών ειδεχθών εγκλημάτων

Με αφορμή το έγκλημα στα Γλυκά Νερά που συγκλόνισε το πανελλήνιο, η Κυβέρνηση προτίθεται να αυστηροποιήσει την ποινή για τους παραβάτες ειδεχθών εγκλημάτων.

Την πρόθεση της κυβέρνησης για αύξηση του χρόνου παραμονής στις φυλακές, δραστών βίαιων εγκλημάτων που σχετίζονται με ληστείες και σεξουαλικά εγκλήματα, εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας , μιλώντας στο φόρουμ των Δελφών.

Όπως είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ποινικού Κώδικα και εκείνος τον ενημέρωσε ότι πρόθεσή τους είναι στις αλλαγές που θα προτείνουν σε λίγες μέρες, να συμπεριληφθεί και η αυστηροποίηση της ποινής για τους παραβάτες ειδεχθών εγκλημάτων ώστε το ελάχιστο που θα εκτίουν να πάει από τα 2/5 της ποινής στα 4/5.

Είπε ότι αυτό θα ενισχύσει το κοινό περί Δικαίου αίσθημα και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, με αφορμή και το σοκ που έχει προκαλέσει το έγκλημα στα Γλυκά Νερά.

