Εργασιακά: όλες οι αλλαγές για ωράριο και συμβάσεις

Τι προβλέπεται στο νομοσχέδιο που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση για τους εργαζόμενους γονείς και την άσκηση βίας στον χώρο εργασίας.

Το πρώτο και καθοριστικό βήμα για τον νέο εργασιακό χάρτη της χώρας πραγματοποιεί σήμερα η κυβέρνηση, θέτοντας σε δημόσια διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο. Θα παρουσιαστούν λοιπόν επίσημα όλες οι παρεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν στο ωράριο, στις απολύσεις, στις απεργίες, αλλά και τα καινούργια δεδομένα που θα διαμορφωθούν στις συμβάσεις εργασίας. Η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία πρόκειται να τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή τον Ιούνιο, εν μέσω αντιδράσεων των συνδικάτων και των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βασικοί άξονες των παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας είναι οι ακόλουθοι:

Ωράριο

Ο χρόνος εργασίας θα μπορεί να διευθετείται με ατομική συμφωνία, ανάμεσα στον εργοδότη και στον εργαζόμενο. Όριο τίθενται οι 40 ώρες την εβδομάδα, ενώ ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί στην πρόταση που θα του γίνει χωρίς να έχει κυρώσεις.

Οι νόμιμες υπερωρίες αυξάνονται στις 150 ανά έτος, από 120 που είναι σήμερα.

Οι μερικώς απασχολούμενοι θα μπορούν να εργάζονται ακόμα και σε χρόνο που δεν είναι συνεχής σε σχέση με το ωράριό τους.

Αυξάνονται οι επιχειρήσεις που θα λειτουργούν Κυριακές και αργίες (π.χ. logistics).

Ο εργοδότης αποκτά το δικαίωμα να χορηγήσει επιπλέον αποζημίωση σε εργαζόμενους που απολύθηκαν αλλά δικαιώθηκαν δικαστικά, για να μην τους επαναπροσλάβει.

Θεσμοθετείται το δικαίωμα της αποσύνδεσης για περιπτώσεις τηλεργασίας.

Καθιερώνεται Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας για έλεγχο του ωραρίου.

Παρέχεται δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι σε εργαζόμενους σε ψηφιακές συνεργατικές πλατφόρμες.

Συμβάσεις

Οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών υποχρεώνονται να εγγράφονται στα ηλεκτρονικά τους μητρώα για να γίνονται συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Δημιουργείται ο θεσμός των υποκλαδικών συμβάσεων εργασίας. Αφορά επιχειρήσεις ενός κλάδου που έχουν κοινά χαρακτηριστικά και οι οποίες θα μπορούν να αποδεσμεύονται από την κλαδική σύμβαση.

Ενισχύεται ο θεσμός της συμφιλίωσης μέσω του ΟΜΕΔ.

Οι κανονισμοί εργασίας σε μια επιχείρηση ενισχύονται και θα μπορούν να επιβάλλονται μονομερώς από τον εργοδότη αν δεν υπάρξει συμφωνία με τους εργαζόμενους.

Καταργείται ο δεύτερος βαθμός διαιτησίας.

Απεργία

Καθιερώνεται Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων.

Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως ψηφοφορίας.

Απαγορεύεται η παρεμπόδιση εργαζομένων οι οποίοι κατά τη διάρκεια απεργίας επιθυμούν να εργαστούν.

Προβλέπεται προσωπικό ελάχιστης εγγυημένης λειτουργίας κατά τη διάρκεια απεργίας σε επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας.

Εργαζόμενοι γονείς

Άδεια πατρότητας 14 ημερών μετ’ αποδοχών.

Απαγορεύεται η απόλυση πατέρα έως έξι μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού.

Γονική άδεια διάρκειας τεσσάρων μηνών, με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ για τους δύο μήνες, τόσο για τον πατέρα όσο και για τη μητέρα για κάθε παιδί, μέχρι αυτό να γίνει οκτώ ετών.

Άδεια φροντιστή (έως 5 ημέρες τον χρόνο μετ' αποδοχών).

Επέκταση άδειας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και στον ιδιωτικό τομέα.

Θέσπιση δικαιώματος απουσίας λόγω ανωτέρας βίας για επείγοντα οικογενειακά ζητήματα (δύο φορές τον χρόνο, μία ημέρα κάθε φορά).

Διεύρυνση όρου «γονέα», ώστε να περιλαμβάνει τις περιπτώσεις υιοθεσίας και παρένθετης μητρότητας.

Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας (τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο ή μερική απασχόληση, ανάλογα με την περίπτωση) για γονείς παιδιών ηλικίας έως και 12 ετών.

Βία στους χώρους εργασίας

Για την πάταξη του φαινομένου προβλέπεται:

Η εισαγωγή του λεγόμενου mobbing στις απαγορευμένες συμπεριφορές. Προστατευόμενα πρόσωπα θα είναι εργαζόμενοι, εθελοντές αλλά και αιτούντες εργασία.

Ενισχύονται οι υποχρεώσεις των εργοδοτών. Ορίζεται πρόσωπο «σύνδεσμος» για την παροχή συμβουλών και για διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών.

Προβλέπεται απομάκρυνση ή μετακίνηση από την εργασία ενός εκ των δύο μερών με την υποβολή της καταγγελίας.

Εισαγωγή ειδικών προβλέψεων στη διαδικασία ενώπιον του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Επιδίωξη της ευρύτερης ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης: Θα γίνει προσθήκη στις αρμοδιότητες των δημοτικών και περιφερειακών επιτροπών ισότητας, ώστε να περιλαμβάνεται και η διάσταση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία.

