Μητσοτάκης: Η πολιτική 6 σημείων για το μεταναστευτικό

Η παρέμβαση του Πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της επίσκεψης που πραγματοποίησε στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Στην πολιτική των έξι σημείων, όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, εστίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του κατά τη διάρκεια της επίσκεψης που πραγματοποίησε στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. «Πιστεύω ότι η πολιτική αυτή κινείται ακριβώς στο σημείο που τέμνεται η εθνική κυριαρχία και η διεθνής νομιμότητα με τον ανθρωπισμό και με τα δικαιώματα των προσφύγων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναλύοντας την πολιτική των έξι σημείων, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα εξής: «Προστασία των συνόρων σε στεριά και θάλασσα, γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές η θάλασσα έχει σύνορα, άμεσος διαχωρισμός προσφύγων και οικονομικών μεταναστών, επιστροφή αυτών που δεν δικαιούνται διεθνή προστασία, κλειστές και ελεγχόμενες δομές, διαφάνεια στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις οι οποίες εμπλέκονται στη διαχείριση του προσφυγικού - μεταναστευτικού ζητήματος, δικαιοσύνη στις παροχές προς όσους παραμένουν στη χώρα αλλά και μία συγκροτημένη πολιτική ένταξης για όσους έχουν αποκτήσει δικαίωμα παραμονής στη χώρα μας καθώς έχουν γίνει δεκτές οι αιτήσεις ασύλου τους». Πρόσθεσε δε πως «είναι πάντα εύκολα τα απλοϊκά συνθήματα και οι αόριστες καταγγελίες, αλλά πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση ενός τόσο σύνθετου προβλήματος επί του πεδίου».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε, επίσης, στη μείωση των μεταναστευτικών ροών: «Από τις 72.000 που ήταν το 2019 μειώθηκαν σε περίπου 15.000 το 2020 και έχουν περιοριστεί στις μόλις 2.500 το πρώτο τετράμηνο του 2021. Μία εντυπωσιακή μείωση η οποία νομίζω ότι έχει γίνει και απόλυτα αντιληπτή, πρωτίστως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα οποία έχουν διαχρονικά υποστεί και τις συνέπειες του μεταναστευτικού - προσφυγικού προβλήματος».

Στάθηκε δε σε μία πτυχή της πολιτικής μας, όπως τόνισε, που έχει έναν πολύ σημαντικό ανθρωπιστικό χαρακτήρα. «Είχαμε αναλάβει τη δέσμευση να ασχοληθούμε ειδικά με το ζήτημα των ασυνόδευτων ανηλίκων. Εξού και συζητήσαμε την ειδική γραμματεία της οποίας προΐσταται η κυρία Αγαπηδάκη και εκεί πιστεύω ότι τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά όχι μόνο ως προς τη μείωση των ασυνόδευτων παιδιών που φιλοξενούνται στην πατρίδα μας αλλά κυρίως ως προς τις συνθήκες στις οποίες αυτά φιλοξενούνται. Δεν υπάρχουν πια απροστάτευτα παιδιά τα οποία να στοιβάζονται σε ζούγκλες τύπου Μόριας στα νησιά μας, όλα τα ανήλικα φιλοξενούνται σήμερα σε ξενώνες και βέβαια έχει καταργηθεί και με νομοθετική ρύθμιση το μέτρο της προστατευτικής φύλαξης που δυστυχώς κρατούσε ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στα αστυνομικά τμήματα. Ο εθνικός μηχανισμός επείγουσας ανταπόκρισης τους προσφέρει σήμερα άμεση βοήθεια και φιλοξενία».

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, μεταξύ άλλων, σημείωσε: «Καταφέραμε δύο σημαντικούς στόχους. Πρώτον, την ουσιαστική μείωση των μεταναστευτικών ροών, να μην είναι η χώρα μας πύλη εισόδου για τα κυκλώματα των λαθροδιακινητών. Εφαρμόζοντας μία στρατηγική έξι σημείων καταφέραμε να μειώσουμε το 2020 τις ροές κατά 80% και το πρώτο τετράμηνο του 2021 κατά 73%. Ο δεύτερος στόχος μας είναι ο δραστικός περιορισμός των επιπτώσεων της μεταναστευτικής κρίσης στις τοπικές κοινωνίες, ειδικά στην ακριτική Ελλάδα και τα πένε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που σήκωσαν τα προηγούμενα χρόνια το βάρος της κρίσης για όλη την ΕΕ. Προχωρήσαμε σ’ ένα πρόγραμμα ανταποδοτικών προς τους Δήμους. Προχωρήσαμε στην μείωση των δομών στη χώρα μας. Από 121 που λειτουργούσαν το 2020, σήμερα λειτουργούν 37. Μία μείωση 70%».

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τους χώρους των νέων εγκαταστάσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, παρακολούθησε τη διαδικασία που ακολουθείται στο Τμήμα Αδειών Διαμονής επενδυτών τρίτων χωρών ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους εργαζόμενους ευχαριστώντας τους για τις καλές υπηρεσίες που προσφέρουν.

