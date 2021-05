Life

Η Ζήνα Κουτσελίνη στο “Πρωινό”:η κουβέντα με τον Καραϊβάζ το πρωί της δολοφονίας του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για τον συνεργάτη της, τoν Γιώργο Καραϊβάζ, τις παλιές μέρες, την Ελένη Μενεγάκη, αλλά και τη συνεργασία της με τη Φαίη Σκορδά μίλησε η παρουσιάστρια.

«Ήρθε η στιγμή που βγήκα μπροστά, από κάπου με απέλυσαν, κάθισα και σκέφτηκα…», κάπως έτσι περιέγραψε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Το Πρωινό» τη «μετάθεσή της» από διοικητικές θέσεις της τηλεόρασης στην παρουσίαση η Ζήνα Κουτσελίνη.

«Δεν έχω μιλήσει και δεν θα μπορέσω να μιλήσω για τον Γιώργο», είπε για τον Γιώργο Καραϊβάζ, τον οποίο περιέγραψε ως «το χέρι που το άπλωνα εγώ στους συνεργάτες μου και το άπλωσε αυτός σε μένα. Ήταν ένας ήλιος. Κάθισε σε ρόλο δημοσιογράφου, δεν απαίτησε τίποτα. Σε αυτήν την όμορφη χρονιά που είχαμε, γελάσαμε πολύ στο καμαρίνι».

Αποκάλυψε, μάλιστα ότι, το πρωί της δολοφονίας του αναπολούσαν όμορφες στιγμές στον ΑΝΤ1 , με τον Μίνωα Κυριακού και την Ελένη Μενεγάκη, τότε που ήταν όλοι μαζί.

«Ήμουν η μόνη που το φώναζα ότι θα γυρίσει η Μενεγάκη. Τελικά έλειψε η Ελένη», είπε σχολιάζοντας την επιστροφή της Ελένης Μενεγάκη στην τηλεόραση.

Τέλος, ανέφερε για την Φαίη Σκορδά και τη συνεργασία τους στο παρελθόν ότι, «όσες φορές την ‘χτύπησα’ ήταν γιατί ξέρω μια Φαίη που είναι δυνατή και τα καταφέρνει όλα».

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Πού στρέφονται οι έρευνες

Fitch για Ελλάδα: Παραμένει μακριά η επενδυτική βαθμίδα

Θεσσαλονίκη: Ληστές άρπαξαν 20.000 ευρώ από ιδιοκτήτη επιχείρησης (εικόνες)