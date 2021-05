Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: άγρια ληστεία σε βενζινάδικο (βίντεο - ντοκουμέντο)

Δείτε καρέ – καρέ την θρασύτατη ληστεία με θύμα έναν νεαρό υπάλληλο. Οι δράστες του πήραν ακόμη και τα χρήματα από τις τσέπες αφού τον χτύπησαν.

Στιγμές τρόμου έζησε τα ξημερώματα της Τετάρτης ένας 23χρονος υπάλληλος πρατηρίου καυσίμων στην οδό Λαγκαδά 236, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, δύο ληστές περίπου στις 3:20, εισέβαλαν στο κατάστημα και απείλησαν με όπλο τον υπάλληλο και του έδωσαν μπουνιά. Ο ένας φορούσε κουκούλα και χειρουργική μάσκα και ο άλλος full face ενώ ο τρίτος συνεργός τους κρατούσε τσίλιες έξω από το κατάστημα.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ένας από τους δύο δράστες αρπάζει τα χρήματα που έχει στις τσέπες του ο υπάλληλος και ο δεύτερος κατευθύνεται προς το ταμείο, όπου αρπάζει τις εισπράξεις. Οι δράστες άρπαξαν 1.000 ευρώ και το κινητό του 23χρονου και εξαφανίστηκαν.

Σήμερα το πρωί ο υπάλληλος κατήγγελλε το περιστατικό στην Ασφάλεια Παύλου Μελά. Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.

Πηγή: thestival.gr

