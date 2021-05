Οικονομία

Κομισιόν - Ελλάδα: Ανάπτυξη 4,1% το 2021 και 6% το 2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για την Ελλάδα, σε σύγκριση με αυτές του Φεβρουαρίου.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Ρυθμούς ανάπτυξης 4,1% το 2021 και 6% το 2022, προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα, αναθεωρώντας προς τα πάνω τις προβλέψεις της, σε σύγκριση με αυτές του Φεβρουαρίου.

Στις εαρινές οικονομικές προβλέψεις που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα, η Κομισιόν τονίζει ότι η πανδημία του κορονοϊού και τα απαραίτητα περιοριστικά μέτρα, ώθησαν την ελληνική οικονομία σε μια βαθιά ύφεση το 2020 (-8,2%).

«Ο τουρισμός και γενικότερα ο τομέας των υπηρεσιών χτυπήθηκε ιδιαίτερα. Ωστόσο, τα έγκαιρα μέτρα πολιτικής που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση κατάφεραν να μετριάσουν την ύφεση στηρίζοντας την απασχόληση και τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Η ευνοϊκή δημοσιονομική πολιτική, σε συνδυασμό με την ισχυρή τόνωση από το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, αναμένεται να βοηθήσουν στην εκκίνηση της οικονομίας στο μέλλον», τονίζει η Επιτροπή.

Tα μέτρα στήριξης της απασχόλησης κατάφεραν να διατηρήσουν την ανεργία στο 16,3% το 2021, σε σχέση με το 2020, ενώ αναμένεται μικρή μείωση στο 16,1% το 2022.

Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας αυξήθηκε απότομα το 2020 στο 205,6% του ΑΕΠ, λόγω της πανδημίας. Αναμένεται να αυξηθεί στο 209% του ΑΕΠ το 2021 και στη συνέχεια να μειωθεί στο 202% του ΑΕΠ το 2022.

Προβλέψεις για την οικονομία της ΕΕ

Η ευρωπαϊκή οικονομία αρχίζει να βγαίνει από τη σκιά της πανδημίας COVID-19. Μετά την αναιμική ανάπτυξη στην αρχή του έτους, η Eυρωπαϊκή Επιτροπή στις εαρινές οικονομικές της προβλέψεις, «βλέπει» ισχυρή ανάπτυξη τόσο το 2021 όσο και το 2022.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, το 2021 η οικονομία της ΕΕ θα αναπτυχθεί με ρυθμό 4,2%, έναντι 4,3% στην ευρωζώνη, και το 2022 με ρυθμό 4,4% τόσο στην ΕΕ όσο και στην ευρωζώνη. Οι προβλέψεις αυτές είναι αναθεωρημένες προς τα πάνω σε σύγκριση με τις χειμερινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής που παρουσίασε τον Φεβρουάριο.

Τα ποσοστά ανάπτυξης θα συνεχίσουν να ποικίλλουν σε όλη την ΕΕ, αλλά η Επιτροπή εκτιμά ότι «όλα τα κράτη μέλη πρέπει να δουν τις οικονομίες τους να επιστρέφουν στα επίπεδα πριν από την κρίση έως το τέλος του 2022».

Η Επιτροπή τονίζει ότι καθώς τα ποσοστά εμβολιασμού αυξάνονται και τα μέτρα περιορισμού χαλαρώνουν, η οικονομική ανάπτυξη συνεχίζεται.

Τζεντιλόνι για ελληνική οικονομία: Καλές οι προοπτικές, παρά την πανδημία

Ο Πάολο Τζεντιλόνι, επίτροπος Οικονομίας, δήλωσε: « Ο αντίκτυπος του NextGenerationEU θα αρχίσει να γίνεται αισθητός φέτος και του χρόνου, αλλά έχουμε πολλή και σκληρή δουλειά μπροστά μας —στις Βρυξέλλες και στις εθνικές πρωτεύουσες— για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτήν την ιστορική ευκαιρία. Και φυσικά, η διατήρηση του σημερινού υψηλού ρυθμού των εμβολιασμών στην ΕΕ θα είναι καθοριστικής σημασίας για την υγεία των πολιτών μας, καθώς και για τις οικονομίες μας. Ας αναλάβουμε λοιπόν δράση.»

O Επίτροπος Οικονομίας δήλωσε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες, ότι σε γενικές γραμμές οι προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας είναι καλές, παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας σε σημαντικούς τομείς, όπως ο τουρισμός.

Συγκεκριμένα, ο Π. Τζεντιλόνι ανέφερε ότι η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 4,1% το 2021 και 6% το 2022, σημειώνοντας ότι αυτό είναι σημαντικό για μία χώρα για την οποία οι επιπτώσεις από τις δυσκολίες διεθνώς στον τομέα του τουρισμού, είναι ιδιαίτερα αισθητές. «Αυτή η επίπτωση στον τομέα του τουρισμού ελπίζουμε ότι θα μειωθεί σημαντικά το επόμενο διάστημα, με μια πολύ καλύτερη τουριστική σεζόν, όμως δεν θα ακυρωθεί εντελώς», πρόσθεσε και συνέχισε λέγοντας: «Από αυτήν την άποψη οι προβλέψεις της Επιτροπής για την ελληνική οικονομία είναι καλές, αν και λίγο χαμηλότερες σε σχέση με αυτές των ελληνικών Αρχών, λόγω της μεγάλης βαρύτητας που δώσαμε στις επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας το πρώτο τρίμηνο του 2021».

Τέλος, ο επίτροπος Οικονομίας, τόνισε ότι η γενική ρήτρα διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης ισχύει και για τους στόχους του ελληνικού προγράμματος και πρόσθεσε ότι ξεκινάει μια σημαντική περίοδος δραστηριότητας για την Ελλάδα για την ανάκαμψη της οικονομίας της.

