Χαϊδάρι: νεκρή από φωτιά σε διαμέρισμα

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό της μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμα.

Σε τραγωδία εξελίχτηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Αιγίνης, στο Χαϊδάρι.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε η σορός μιας ηλικιωμένης μέσα στο διαμέρισμα.

