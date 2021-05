Life

Η Ελένη Μενεγάκη στο “Πρωινό” για την επιστροφή στην τηλεόραση (βίντεο)

Η παρουσιάστρια που ετοιμάζεται να επιστρέψει στην τηλεόραση, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» για τις προετοιμασίες της.

Για τις προετοιμασίες της επιστροφής της στην τηλεόραση μίλησε η Ελένη Μενεγάκη, στην εκπομπή «Το Πρωινό», που βρέθηκε έξω από το κανάλι της Συγγρού.

Οι προετοιμασίες είναι στο «φουλ» και όπως είπε, τώρα βρίσκει συνεργάτες.

Ως προς την ώρα προβολής της εκπομπής, αρκέστηκε να πει ότι, «θα είμαι μεσημέρι, την ώρα δεν την ξέρω, αυτό θα το αποφασίσει ο κανάλι».

Η Ελένη Μενεγάκη μετά από μακρόχρονη καθημερινή τηλεοπτική παρουσία ανακοίνωσε στο τέλος της περσινής σεζόν ότι σταματά, ωστόσο όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα, επιστρέφει τη νέα σεζόν με εκπομπή στο Mega.

