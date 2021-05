Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά - Ιατροδικαστής: από ασφυξία πέθανε η 20χρονη

Με τα χέρια τους και ένα κομμάτι υφάσματος προκάλεσαν τον θάνατο της άτυχης μητέρας, δίπλα στο 11 μηνών μωρό και στον σύζυγο της

Συγκλονίζουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης από την εξέταση στην σορό της 20χρονης Καρολάιν που έπεσε θύμα των αδίστακτων ληστών που μπήκαν στο σπίτι που έμενε με τον σύζυγο και το 11 μηνών βρέφος της στα Γλυκά Νερά.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή, οι αδίστακτοι δολοφόνοι έπνιξαν με τα χέρια τους την 20χρονη, ενώ η αιτία θανάτου, όπως αυτή αναφέρεται στην ιατροδικαστική έκθεση, είναι η ασφυξία, καθώς υπήρξε απόφραξη των αεροφόρων οδών. Στο στόμα της υπήρχε ένα κομμάτι ύφασμα που οι δράστες πίεσαν μέσα, ενώ ταυτόχρονα της έκλειναν με τα χέρια μύτη και στόμα.

Πού στρέφονται οι έρευνες

Την πηγή της πληροφόρησης των δραστών της δολοφονίας της 20χρονης στα Γλυκά Νερά αναζητούν οι Αρχές, έχοντας βάλει στο «μικροσκόπιο» ανθρώπους από το στενό ή ευρύτερο περιβάλλον του ζευγαριού που ήξεραν για τα χρήματα που είχαν στο σπίτι.

«Πού είναι τα λεφτά ρε; Θα σκοτώσουμε το μωρό αν δεν μας πεις», είπαν πολλάκις στον 33χρονο οι δράστες, που φαίνεται πως γνώριζαν ότι υπήρχαν μέσα στο σπίτι χρήματα για τις ανάγκες σπιτιού που έχτιζε η οικογένεια.

Παρά το ότι ο σύζυγος τους είπε ότι τα 10.000 ευρώ ήταν μέσα σε κουτί Monopoly στο υπόγειο, οι αδίστακτοι επέστρεψαν ζητώντας κι άλλα, χωρίς να πειστούν ότι ήταν μόνο αυτό το ποσό μέσα στη μεζονέτα.

Οι δράστες του εγκλήματος που έχει προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο επικηρύχθηκαν με το ποσό των 300.000 ευρώ.

Σε δήλωση που έκανε ο νεαρός άνδρας το απόγευμα της Τρίτης, είπε πως «τους παρακαλέσαμε, τους ικετεύσαμε να πάρουν τα χρήματα και να μην μας κάνουν κακό, να φύγουν, αλλά δεν το έκαναν» και όταν ερωτήθηκε τι ζητεί τώρα, απάντησε: «να μη συμβεί σε κανέναν άνθρωπο αυτό που πάθαμε εμείς», εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι οι τρεις που του κατέστρεψαν τη ζωή θα βρεθούν.

Οι έρευνες

Ο 33χρονος μετά την πολύωρη κατάθεσή του μεταφέρθηκε στη ΓΑΔΑ όπου είδε δεκάδες φωτογραφίες σεσημασμένων, πρόσφατα αποφυλακισμένων, αδειούχων από τις φυλακές, με τις Αρχές να θεωρούν ότι υπήρχε οργανωμένο σχέδιο εισβολής και πιθανή παρακολούθηση της οικογένειας.

Οι τρεις εισβολείς είχαν καταστρέψει την κάμερα που βρισκόταν έξω από το σπίτι, ενώ έστρεψαν σε άλλες κατευθύνσεις όσες ήταν μέσα στο σπίτι.

Το υλικό των καμερών των γειτονικών σπιτιών και επιχειρήσεων έχει μπει στο μικροσκόπιο, ενώ εξετάζεται και η μαρτυρία γείτονα που παρατήρησε ύποπτο όχημα να κινείται κοντά στο σπίτι της οικογένειες τις προηγούμενες ημέρες.

Πώς έγινε το φριχτό έγκλημα

Από το παράθυρο του υπογείου μπήκαν οι τρεις κακοποιοί στο σπίτι της οικογένειας, γύρω στις 05:00 της Τρίτης. Φορώντας κουκούλες full face οι δύο και περιλαίμιο σηκωμένο στο πρόσωπο, οι «δύο ψηλοί κι ένας κοντός», όπως του περιέγραψε ο 33χρονος, ανέβηκαν στη σοφίτα, όπου κοιμόταν η οικογένεια. Πριν είχαν κρεμάσει από την κουπαστή της εσωτερικής σκάλας το σκυλί του ζευγαριού, που γάβγιζε.

Τους ξύπνησαν με ένα περίστροφο κι ένα πιστόλι και σημαδεύοντας το μωρό, τους ζήτησαν να τους πουν πού ήταν τα χρήματα .Οι δύο μιλούσαν καλά ελληνικά, ενώ ο τρίτος μία ξένη γλώσσα που ο άνδρας δεν μπορούσε να αναγνωρίσει.

«... τους είπα πού είχα κρυμμένα τα λεφτά για να τελειώσει γρήγορα το μαρτύριο. Άκουγα τη γυναίκα μου να φωνάζει συνέχεια για βοήθεια δεμένη πάνω στο κρεβάτι και εγώ δεμένος στο πάτωμα. Ουρλιάζαμε και εκλιπαρούσαμε για να μην μας κάνουν κακό. Το μωρό έκλαιγε η γυναίκα μου φώναζε πνιχτά και κάποιος ή κάποιοι έψαχναν το σπίτι να βρουν και άλλα χρήματα και κοσμήματα. Ξαφνικά έφυγαν από το δωμάτιο, ενώ σταμάτησα να ακούω και τη φωνή της συζύγου μου», κατέθεσε στους αστυνομικούς ο 33χρονος.

Ο νεαρός άνδρας ήταν δεμένος χειροπόδαρα, με τυλιγμένα τα μάτια, στο στόμα και το λαιμό, τόσο σφιχτά που κόντεψε να χάσει τις αισθήσεις του. Τον έριξαν στο πάτωμα, δίπλα στο κρεβάτι. Πάνω στο κρεβάτι, η γυναίκα δεμένη πισθάγκωνα με μια μπλούζα και μία ακόμα στο λαιμό, φώναζε και αντιδρούσε. Ένας από τους δράστες της προκάλεσε ασφυξία, είτε πνίγοντάς με την μπλούζα ή το μαξιλάρι, κάτι που θα φανεί από την ιατροδικαστική.

Λίγο μετά τις 6, όταν τελικά οι δράστες έφυγαν, ο 33χρονος κατάφερε να ρίξει το κινητό του κάτω και με τη μύτη του να καλέσει την Αστυνομία.

