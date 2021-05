Οικονομία

Σταϊκούρας: στόχος μας οι μόνιμες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών

Τι είπε ο ΥΠΟΙΚ για το σχέδιο «Ηρακλής», τη δημιουργία μίας «κακής τράπεζας» και τα ελληνικά ομόλογα.

Η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση ορισμένων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων του σχεδίου ανάκαμψης, καλύπτοντας το κόστος με δικούς της πόρους μέχρι να εγκριθεί αυτό από την ΕΕ και γίνουν οι πρώτες εκταμιεύσεις από αυτή, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, σε συνέντευξή του στο Bloomberg.

Ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι «είμαστε μεταξύ των πρώτων χωρών που υποβάλαμε το πρόγραμμά μας», προσθέτοντας ότι ο στόχος είναι η διαμόρφωση μίας πιο εξωστρεφούς, ανθεκτικής, δίκαιης, ψηφιακής και πράσινης οικονομίας.

Όταν θα επανέλθουμε σε κανονικές συνθήκες, είπε ο υπουργός, «η πρόθεσή μας είναι να συνεχίσουμε μία συνετή, ισορροπημένη και υγιή δημοσιονομική πολιτική, η οποία θα περιλαμβάνει μόνιμες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών». Παράλληλα, πρόσθεσε, ότι η Ελλάδα θα έχει «λογικά» πρωτογενή πλεονάσματα στο μέλλον.

Ο υπουργός εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι με την παράταση του σχεδίου «Ηρακλής» για τους επόμενους 18 μήνες, οι τράπεζες θα μειώσουν δραστικά τα κόκκινα δάνειά τους. «Είναι πολύ πιθανό κάποιες συστημικές τράπεζες να έχουν μονοψήφιο ποσοστό NPE (μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων) στο τέλος του 2021 και όλες οι συστημικές τράπεζες το 2022», είπε.

Αναφορικά με την πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη δημιουργία μίας «κακής τράπεζας», ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να την εξετάσει «μόνο αφού λάβει υπόψη το απόθεμα των NPL (μη εξυπηρετούμενων δανείων) που θα έχει απομείνει καθώς και τον δημοσιονομικό αντίκτυπό της».

Αναφορικά με τον χρόνο που χρειάζεται ακόμη μέχρι να αποκτήσουν επενδυτική διαβάθμιση τα ελληνικά ομόλογα και να μπορεί να τα αγοράζει η ΕΚΤ και μετά τη λήξη του PEPP, o υπουργός είπε ότι «η ελληνική κυβέρνηση θα λάβει όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και όλες τις αναγκαίες αποφάσεις για να διατηρήσει και να βελτιώσει, από όλες τις απόψεις, το σημερινό στάτους όλων των κρατικών τίτλων».

Ο υπουργός εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συνεχίσει τις αγορές ελληνικών ομολόγων στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματός της (PEPP). H EKT, είπε, έπραξε σωστά αναφορικά με την πανδημία και την Ελλάδα, «κάτι που είμαστε αρκετά βέβαιοι ότι θα συνεχίσει να κάνει».

