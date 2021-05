Life

Ο γιος του Collin Farrell πάσχει από ένα σπάνιο σύνδρομο - Γιατί ο ηθοποιός θα ακολουθήσει τη νομική οδό;

Τι είναι τo σύνδρομο Angelman και πως το αντιμετωπίζει η οικογένεια Farrell.

Ο Collin Farrell έχει υποβάλει αίτηση για υποστήριξη του 17χρονου γιου του, James, ο οποίος έχει διαγνωστεί με σύνδρομο Angelman.

To σύνδρομο Angelman (AS) είναι μια σπάνια νευρογενετική διαταραχή, που συνήθως προκαλείται από προβλήματα στο χρωμόσωμα 15. Σχετίζεται άμεσα με τη νοητική υστέρηση, ενώ με δυσκολία ανιχνεύεται κατά τη γέννηση, καθώς τα περισσότερα χαρακτηριστικά του αφορούν την ανάπτυξη. Ανιχνεύεται, δηλαδή, περίπου στην ηλικία των 4-7 ετών.

Ο Colin και το μοντέλο Kim Bordenave, που είναι μητέρα του James, ζητούν να είναι συν-συντηρητές του γιου τους. Η νομική ρύθμιση επιτρέπει στους συντηρητές να διαχειρίζονται τις προσωπικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών αποφάσεων, ενός ατόμου που δεν μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του.

