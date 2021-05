Life

#Metoo - Πέτρος Φιλιππίδης: δίωξη για βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού

Μετά την άσκηση της δίωξης η δικογραφία διαβιβάζεται σε ανακριτή.

Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του Πέτρου Φιλιππίδη για τα κακουργήματα του βιασμού και της απόπειρας βιασμού κατά συρροή προχώρησε η Εισαγγελία.

Σε βάρος του ηθοποιού ο εισαγγελέας Κων. Σπυρόπουλος, άσκησε ποινική δίωξη για τα συγκεκριμένα αδικήματα. Μετά την άσκηση της δίωξης η δικογραφία διαβιβάζεται σε ανακριτή ο οποίος αφού την μελετήσει θα καλέσει τον κατηγορούμενο καλλιτέχνη σε απολογία.

Η δίωξη ασκήθηκε στον Πέτρο Φιλιππίδη έπειτα από τα όσα του έχουν αποδώσει τρεις γυναίκες αρχικά καταθέτοντας ενώπιον του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και εν συνεχεία ενώπιον της εισαγγελέα.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης κατέθεσε το υπόμνημα των εξηγήσεων του πριν τις γιορτές του Πάσχα, μετά από τις καταγγελίες στο πρόσωπο του από τρεις γυναίκες, καταγγελίες για τις οποίες αν προκύψουν ενδείξεις, διώκονται σε βαθμό κακουργήματος. Ο κατηγορούμενος επέλεξε όπως είχε δικαίωμα να μην εμφανιστεί ενώπιον του εισαγγελέα αλλά υπέβαλλε υπόμνημα μέσω του συνηγόρου του. Στο πολυσέλιδο υπόμνημά του φέρεται να αρνήθηκε τις κατηγορίες, χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν αρνείται εντελώς τα περιστατικά ή εάν περιγράφει ότι υπήρξε συναίνεση.

