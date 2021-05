Life

Λαγούτης στο “Πρωινό”: Έχω βρει τον εαυτό μου και ανθίζω (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ηθοποιός μίλησε για την καραντίνα και τους γιους του, τον εθισμό του στον τζόγο και την απεξάρτησή του με τη βοήθεια του ΚΕΘΕΑ, αλλά και τον «Ήλιο».

«Είμαι καλύτερα, έχω βρει τον εαυτό μου και ανθίζω», είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό» όπου ήταν καλεσμένος ο Πέτρος Λαγούτης.

Ο ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στη σειρά του ΑΝΤ1 «Ήλιος», χαρακτήρισε δύσκολη την περίοδο της καραντίνας και μίλησε για τις σχέσεις με τα παιδιά του.

«Έχουμε πάρα πολύ ωραία σχέση. Συζητάμε. Τα ερωτικά τα συζητάνε μαζί μου, όχι όλα», είπε σημειώνοντας ότι «δεν κατάλαβε» πώς από παιδιά έγιναν άνδρες, αφού ο μεγάλος είναι πλέον 19 ετών.

«Δεν έχω κάτι σοβαρό στη ζωή μου. Είμαι μόνος προς το παρόν», απάντησε για τις δικές του προσωπικές σχέσεις.

Ο ηθοποιός μίλησε για τη μέρα που «ξαναγεννήθηκε», όταν κατάφερε να απεξαρτηθεί από τον τζόγο, μετά από 24 μήνες θεραπείας. Χαρακτήρισε «δεύτερα γενέθλια» τη μέρα που «καθάρισε».

«Ο τζόγος έχει την παγίδα ότι δε φαίνεται. Έπαιζα απ’όλα. Παίζεις για να χάσεις. Για να συντηρήσεις όλο αυτόν το φαύλο κύκλο. Έχασα λεφτά που δεν είχα. Δανείστηκα από όλους», περιέγραψε την αρρωστημένη κατάσταση και στον αντίποδα, ότι «αφού σταματήσεις να παίζεις, ξαναρχίζεις τη ζωή σου κι έρχονται δώρα».

Ερωτηθείς για τη στιγμή που έγινε το «κλικ» για να αρχίσει τη θεραπεία, περιέγραψε πως «ζυμώνεται καιρό η στιγμή που βλέπεις ότι δεν πάει άλλο» και η δική του ήταν όταν αναγκάστηκε να ζητήσει δανεικά από οικογενειακούς φίλους.

«Πήγα στο ΚΕΘΕΑ. Είναι ένας φορέας που έχει βοηθήσει πολύ κόσμο. Δεν πας να αλλάξεις αυτό που λειτουργεί τόσο καλά», σχολίασε για τη θεραπεία του και τον Οργανισμό στον οποίο την οφείλει.

«Είμαι ελεύθερος να παίξω, αλλά δε θέλω. Το αρρωστημένο πάθος είχα την ευκαιρία να το διοχετεύσω αλλού. Στη δουλειά μου», απάντησε ερωτηθείς για το πού διοχέτευε το πάθος που είχε για τον τζόγο.

Και είπε για την περίοδο του εθισμού του ότι, «αναγκάστηκα να κάνω επιλογές που δεν θα τις έκανα. Έριξα το επίπεδο».

«Το σημαντικότερο είναι να ζητήσεις βοήθεια. Δεν μπορείς να ντρέπεσαι να ζητήσεις βοήθεια και να μην ντρέπεσαι γι’αυτό που κάνεις», τόνισε σχετικά.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην ελευθερία που του λείπει λόγω της αναγνωρισιμότητάς του, την οποία τη βρίσκει όταν ταξιδεύει στο εξωτερικό. «Είμαι πιο εύκολα ο εαυτός μου, μπορώ να είμαι καραγκιόζης», ανέφερε.

Τέλος, μιλώντας για το ρόλο του στη σειρά «Ήλιος» είπε πως του αρέσει ο «Νικήτας» γιατί «δεν είναι απατεώνας, είναι κλέφτης».

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά - Ιατροδικαστής: από ασφυξία πέθανε η 20χρονη

#Metoo - Πέτρος Φιλιππίδης: δίωξη για βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού