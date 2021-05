Οικονομία

Ρέγκλινγκ σε Μητσοτάκη για το Ταμείο Ανάκαμψης: Καλό το ελληνικό σχέδιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας είχε ο Πρωθυπουργός. Ποια θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο.

Την αισιοδοξία του για τις προοπτικές ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, για αυτή τη χρονιά, και την επόμενη καθώς και για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕSM) Κλάους Ρέγκλινγκ, με τον οποίο συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου.

"Και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ποτέ δεν σταματήσαμε να εφαρμόζουμε μεταρρυθμίσεις για να διασφαλίσουμε μια βιώσιμη ανάκαμψη, χωρίς αποκλεισμούς, στην περίοδο μετά την πανδημία" είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε επίσης ότι οι εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, ενημέρωσε τον συνομιλητή του για την επιτάχυνση του προγράμματος εμβολιασμών, και σημείωσε ότι υπάρχει μείωση στον αριθμό των κρουσμάτων «Και είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τον τουρισμό από αυτό το σαββατοκύριακο. Όπως γνωρίζετε, ο τουρισμός είναι πολύ σημαντικός» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε επίσης, ότι η κυβέρνηση -παρά την πανδημία- δεν σταμάτησε τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που όπως είπε, καθιστούν την Ελλάδα πιο ελκυστικό επενδυτικό προορισμό.

"Σε συμφωνία με τους θεσμούς, μειώσαμε την φορολογία με τρόπο βιώσιμο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, προωθήσαμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού κράτους, ενώ ταυτόχρονα έγιναν και παρεμβάσεις στον τραπεζικό τομέα, το οποίο γνωρίζω ότι είναι ένα ζήτημα με ιδιαίτερη σημασία για εσάς. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς και με τον ρυθμό μείωσης των μη-εξυπηρετούμενων δανείων. Είμαστε λοιπόν αισιόδοξοι για το μέλλον και ανυπομονούμε για την εποικοδομητική μας συνεργασία" είπε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

Από την πλευρά του ο Κλάους Ρέγκλινγκ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και υπενθύμισε ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός πριν από έναν και πλέον χρόνο, τον Μάρτιο του 2020, του είχε πει πως η κυβέρνηση δεν σταματά κατά τη διάρκεια της πανδημίας να εφαρμόζει μεταρρυθμίσεις για να διασφαλίσει μια βιώσιμη ανάκαμψη.

Τέλος ο κ. Ρέγκλινγκ έκανε λόγο για «ένα καλό σχέδιο» αναφερόμενος στο ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και τόνισε με έμφαση ότι το μείζον από εδώ και στο εξής είναι η υλοποίηση του.

Ο πλήρης διάλογος κατά την έναρξη της συνάντησης είναι ο εξής:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καλώς ήρθατε. Είναι μεγάλη μου χαρά που σας υποδέχομαι στην Αθήνα, ειδικά αυτή την εποχή και σε μια χρονική στιγμή που οι εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας φαίνεται ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Όπως γνωρίζετε, έχουμε επιταχύνει σε σημαντικό βαθμό το πρόγραμμα εμβολιασμών, βλέπουμε μείωση στον αριθμό των κρουσμάτων και είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τον τουρισμό από αυτό το σαββατοκύριακο. Όπως γνωρίζετε, ο τουρισμός είναι πολύ σημαντικός.

Κλάους Ρέγκλινγκ: Έφτασα χθες, το αεροπλάνο ήταν αρκετά γεμάτο.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτά είναι πολύ θετικά νέα. Είμαι επίσης αρκετά αισιόδοξος για τις προοπτικές ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, για αυτή τη χρονιά, την επόμενη αλλά και για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της. Και θα ήθελα να τονίσω πως και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ποτέ δεν σταματήσαμε να εφαρμόζουμε μεταρρυθμίσεις για να διασφαλίσουμε μια βιώσιμη ανάκαμψη, χωρίς αποκλεισμούς, στην περίοδο μετά την πανδημία. Και τώρα που διαθέτουμε και τα επιπρόσθετα κεφάλαια….

Κλάους Ρέγκλινγκ: Θυμάμαι αυτό που μου είπατε την περασμένη χρονιά, τον Μάρτιο. Ότι δηλαδή η πανδημία -τότε μόλις ξεκινούσε- δεν είναι λόγος να σταματήσουν οι μεταρρυθμίσεις, αλλά να επιταχυνθούν. Αυτό το είχα κρατήσει στο μυαλό μου.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτό ακριβώς κάναμε. Και κυρίως σε επίπεδο διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που καθιστούν την Ελλάδα πιο ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. Σε συμφωνία με τους θεσμούς, μειώσαμε την φορολογία με τρόπο βιώσιμο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, προωθήσαμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού κράτους, ενώ ταυτόχρονα έγιναν και παρεμβάσεις στον τραπεζικό τομέα, το οποίο γνωρίζω ότι είναι ένα ζήτημα με ιδιαίτερη σημασία για εσάς. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς και με τον ρυθμό μείωσης των μη-εξυπηρετούμενων δανείων. Είμαστε λοιπόν αισιόδοξοι για το μέλλον και ανυπομονούμε για την εποικοδομητική μας συνεργασία.

Κλάους Ρέγκλινγκ: Πιστεύω πως όντως έχουμε κάποιους θετικούς δείκτες, δεδομένων των συνθηκών. Αυτή την περίοδο γνωρίζουμε πως υπάρχουν προκλήσεις για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλες τις χώρες -θα συζητήσουμε για αυτό. Ξέρουμε ότι η εφαρμογή των θετικών σχεδίων που έχουν προετοιμαστεί δεν θα είναι μια εύκολη υπόθεση για καμία χώρα. Αλλά είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη συγκυρία. Το κλειδί τώρα θα είναι η υλοποίηση.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ναι, και σε αυτή θα εστιάσουμε τώρα. Έχουμε υποβάλει το σχέδιό μας, όπως γνωρίζετε, και έχουμε και επιπρόσθετη χρηματοδότηση που δεν ήταν διαθέσιμη την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε. Σκοπεύουμε να επενδύσουμε τα κεφάλαια αυτά με τρόπο συνετό σε παραγωγικές επενδύσεις, αλλά και σε μεταρρυθμίσεις. Ανυπομονούμε και ελπίζουμε ότι θα είμαστε από τους πρώτους που θα έχουν την έγκριση του σχεδίου τους. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, πριν από το τέλος Ιουνίου.

Κλάους Ρέγκλινγκ: Νομίζω πως ήταν το δεύτερο σχέδιο που υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είδα πως ο Επίτροπος Τζεντιλόνι είπε πως οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί είναι οι σωστές, κατά την παρουσία του στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, όπου θα μιλήσω και εγώ αύριο. Επομένως θεωρώ πως είναι ένα καλό σχέδιο, ενώ το κλειδί θα είναι η υλοποίηση. Αλλά γνωρίζω πως εσείς και η κυβέρνησή σας συμμερίζεστε αυτή την άποψη.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Κιλκίς: Οδηγός αρνήθηκε να κάνει rapid test και συνελήφθη

Άγιον Όρος: Ανοικτό υπό όρους στους επισκέπτες

#Metoo - Πέτρος Φιλιππίδης: δίωξη για βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού