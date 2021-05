Life

Το Instagram story της Χριστίνας Μπόμπα... χορεύει στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της!

Σε λίγο καιρό θα κρατήσει στην αγκαλιά της, τα κοριτσάκια της.

Η Χριστίνα Μπόμπα διανύει μία πολύ όμορφη περίοδο της ζωής της και ανυπομονεί να φέρει στον κόσμο τα δίδυμα παιδάκια της, με τον Σάκη Τανιμανίδη.

Το ζευγάρι είναι πολύ ερωτευμένο και μοιράζονται συχνά στιγμές από την καθημερινότητα τους, με τους διαδικτυακούς τους φίλους.

Πλέον η Χριστίνα Μπόμπα βρίσκεται στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της και σε λίγο καιρό θα κρατήσει στην αγκαλιά της, τα κοριτσάκια της.

Μάλιστα η κοιλίτσα της έχει φουσκώσει αρκετά και φαίνεται πως η όμορφη influencer απολαμβάνει να την απαθανατίζει.

Το πρωί της Τρίτης η Χριστίνα Μπόμπα δημοσίευσε ένα Instagram story, στο οποίο χορεύει και κρατά την φουσκωμένη της κοιλίτσα.

