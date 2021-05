Πολιτική

Γεννηματά: η Κυβέρνηση βρίσκεται σε πόλεμο με τους εργαζόμενους

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, έκανε λόγο για κυβερνητικά λάθη και παλινωδίες στη διαχείριση της πανδημίας, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εγκληματικότητα.

Στα εργασιακά, την εγκληματικότητα με αφορμή το ειδεχθές έγκλημα στα Γλυκά Νερά που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, το lockdown και τη διαχείριση της πανδημίας, τα μέτρα της κυβέρνησης για την Οικονομία αλλά και τα εσωκομματικά του ΚΙΝΑΛ αναφέρθηκε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννήματα μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, το οποίο τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Ερωτηθείσα από τον δημοσιογράφο που συντόνισε τη συζήτηση, Ιορδάνη Χασαπόπουλο, για τα εργασιακά, η κυρία Γεννηματά σημείωσε ότι δυστυχώς, η κυβέρνηση «βρίσκεται σε έναν πόλεμο έναντι των εργαζόμενων». «Επέλεξαν να καταδικάσουν 600.000 εργαζόμενους να ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Προωθούν το ωράριο - “λάστιχο” και τις απλήρωτες υπερωρίες. Με τη ρύθμιση που τώρα φέρνει η κυβέρνηση υπονομεύει τελικά τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας αφήνοντας “παραθυράκι” στους ασύδοτους εργοδότες να κάνουν ατομικές συμβάσεις», τόνισε σχετικά.

Η ίδια πρόσθεσε ότι καταργείται το οκτάωρο στην πράξη και ο εργαζόμενος θα είναι στο έλεος του εργοδότη, λέγοντας ότι μετά την πανδημία θα επικρατήσει αναστάτωση στον ιδιωτικό τομέα, αφού θα ο εργαζόμενος θα δυσκολεύεται να κάνει ατομική σύμβαση με τον εργοδότη του. «Ποιοι είναι αυτοί που τελικά ωφελούνται; Οι πέντε - δέκα επιχειρηματίες - φίλοι της κυβέρνησης;» αναρωτήθηκε η κ. Γεννηματά.

Αναφερόμενη στο τραγικό γεγονός με το έγκλημα τα Γλυκά Νερά, δήλωσε, «Μας κάνει όλους μας να αισθανόμαστε ανίσχυροι μέσα στο ίδιο μας στο σπίτι. Η κυβέρνηση πρέπει να δώσει προτεραιότητα στο να προστατεύσει τις γειτονιές. Έχουν γίνει χιλιάδες επιθέσεις και δεν “ιδρώνει το αυτί” κανενός. Να αφήσουν την επικοινωνιακή τακτική και να εστιάσουν εκεί. Να γίνει αυστηροποίηση των ποινών για τα ειδεχθή εγκλήματα. Η βαριά εγκληματικότητα είναι ανεξέλεγκτη και αυτό δεν πρέπει να συνεχιστεί», είπε σχετικά.

Σχετικά με το lockdown, τόνισε, «Με τα λάθη και τις παλινωδίες της κυβέρνησης, η χώρα έχει δεχτεί το μεγαλύτερο lockdown στην Ευρώπη. Η κοινωνία δεν απελευθερώνεται σήμερα επειδή η κυβέρνηση λειτούργησε αποτελεσματικά. Εξαντλήθηκε η κοινωνία και γι’ αυτό αναγκάζονται σήμερα να ανοίξουν. Πάρτε τα self test και βγάλτε τα πέρα” λέει η κυβέρνηση. Πλέον ο εμβολιασμός και το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι αυτά που μένουν στον πολίτη για να προστατευθεί. Χρειάζεται σχεδιασμός ειδικά για τους ηλικιωμένους, ώστε να φτάσουν σε αυτούς τα εμβόλια. Θέλω να κάνω έκκληση στους υγειονομικούς να ενημερωθούν. Ότι ισχύει για τους ανθρώπους του ιδιωτικού τομέα πρέπει να ισχύει και για τους υγειονομικούς».

Ερωτηθείσα για τα μέτρα της κυβέρνησης στο πεδίο της Οικονομίας, η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ τα χαρακτήρισε «καθυστερημένα αλλά και ανεπαρκή». Πρόσθεσε δε, ότι τα χρήματα δεν πήγαν εκεί που έπρεπε για να «πιάσουν τόπο».

«Το πρόγραμμα για την εστίαση είναι καλό αλλά δεν φτάνει. Χρειάζεται 100% επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών τους επόμενους μήνες. Ποιος έμπορος σήμερα μπορεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις του όχι μόνο λόγω πανδημίας, αλλά και όσες συγκεντρώθηκαν τα τελευταία χρόνια; Θα έχουμε νέα γενιά ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο. Να γίνει υποχρεωτικό “άπλωμα” των δόσεων για τα χρέη στις τράπεζες» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Τέλος, αναφορικά μετά εσωκομματικά του Κινήματος Αλλαγής, η πρόεδρος του κόμματος τόνισε ότι η Κεντρική του Επιτροπή θα προχωρήσει στις διαδικασίες για την εκλογή προέδρου. «Θα είμαι εδώ γιατί έχω αφήγημα για τη χώρα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ το μόνο που προσπαθεί να κάνει είναι πάλι να “καβαλήσει” ένα κύμα διαμαρτυρίας. Μόνο εμείς έχουμε ένα διαφορετικό αφήγημα» είπε χαρακτηριστικά.

