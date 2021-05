Κοινωνία

Ιερά Σύνοδος για Ανάσταση: κυρώσεις σε δύο Μητροπολίτες και σε ιερείς που δεν πειθάρχησαν

"Καμπάνες" της ΔΙΣ για δύο Ιεράρχες και αρκετούς ιερείς, οι οποίο δεν ακολούθησαν τις οδηγίες της. Έευνα για παρεκλλήσι με "άτοπες λειτουργικές συνήθειες και πρωτόγνωρες τελετουργικές αυθαιρεσίες".

Πειθαρχικά μέτρα κατά δύο Μητροπολιτών που δεν πειθάρχησαν στις οδηγίες της Ιεράς Συνόδου για τις λειτουργίες της Μεγάλης Εβδομάδας και κυρίως της Ανάστασης, καθώς και αρκετούς ιερείς ανά την επικράτεια που παράκουσαν την εγκύκλιο της, λαμβάνει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος,

Οι Μητροπολίτες ειναι οι Ατιωλίας και Ακαρνανίας, Κοσμάς και Κυθήρων Σεραφείμ, για τον οποίο η ΔΙΣ αναφέρει ότι "αυτοαπομονώνεται και θέτει εαυτόν μακράν της συλλογικής προσπάθειας της Εκκλησίας της Ελλάδος".

Ακόμη, η Ιερά Σύνοδος αβνακοίνωσε ότι "αποφάσισε να ενεργήσει τα δέοντα και προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών για την περίπτωση Ιερού Παρεκκλησίου Αυτής, όπου παρατηρούνται και κατά κόρον προβάλλονται άτοπες λειτουργικές συνήθειες και πρωτόγνωρες τελετουργικές αυθαιρεσίες".

Η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου

"Συνήλθε χθες και σήμερα, 11 και 12 Μαΐου 2021, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 164ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Κατά την χθεσινή και την σημερινή Συνεδρία της η Δ.Ι.Σ.:

Προέβη σε μία εκτενή θεώρηση των κατά την παρελθούσα Πασχάλιο περίοδο συμπεριφορών και πειθαρχίας των παντός βαθμού Κληρικών προς τις Αποφάσεις Αυτής της Συνεδρίας της 20ής Απριλίου 2021, ως προς την λει­τουρ­γί­α των Ι­ε­ρών Να­ών και εξέφρασε την πικρία και αποδοκιμασία Της για τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες παρατηρήθηκαν εκ προθέσεως διαφοροποιήσεις από τις ομόφωνες Συνοδικές Αποφάσεις.

Γι’ αυτό και μετά πολλής θλίψεως απεφάσισε να ζητήσει από την Συνοδική Επιτροπή επί των Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων τον σχηματισμό φακέλλων και την υποβολή εισηγήσεων περί των επομένων ενεργειών Αυτής σχετικώς προς τις επιστολές και λοιπές ενέργειες των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Κυθήρων κ. Σεραφείμ και Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά, με τις οποίες οι εν λόγω Αρχιερείς εξεδήλωσαν απειθαρχία και έλλειψη σεβασμού προς την ομόφωνη απόφαση του συλλογικού οργάνου διοικήσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος, ως προς την έκτακτη διαδικασία τελέσεως των Ιερών Ακολουθιών εξαιτίας των υγειονομικών περιορισμών.

Μετά λύπης ο Μακαριώτατος Πρόεδρος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου διεπίστωσε, και συναπεδέχθησαν οι Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Αρχιερείς, ότι ιδίως ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ, και μέσω νεωτέρου κειμένου του προς την Διαρκή Ιερά Σύνοδο, καταφέρεται εναντίον των Αποφάσεων Αυτής, επιμένει να μην αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα των δυσκόλων και εκτάκτων αποφάσεων της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για την δημόσια υγεία και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, αυτοαπομονώνεται και θέτει εαυτόν μακράν της συλλογικής προσπάθειας της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία στο σύνολό Της πασχίζει και εργάζεται τόσο για την την ακώλυτη επιτέλεση της Θείας Λατρείας, όσο και για την τήρηση των υγειονομικών μέτρων.

Επίσης αποφάσισε την αποστολή Εγκυκλίου Σημειώματος προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος περί των παρατηρηθεισών περιπτώσεων μη τηρήσεως των Αποφάσεων Αυτής σε ελαχίστους ανά την Ελληνική Επικράτεια Ιερούς Ναούς, παραγγέλλουσα την λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων από πλευράς των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών, ενώ αποφάσισε να ενεργήσει τα δέοντα και προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών για την περίπτωση Ιερού Παρεκκλησίου Αυτής, όπου παρατηρούνται και κατά κόρον προβάλλονται άτοπες λειτουργικές συνήθειες και πρωτόγνωρες τελετουργικές αυθαιρεσίες.

Εν συνεχεία Αποφάσεως της Συνεδρίας Αυτής της 20ής Απριλίου 2021, περί της λειτουργίας των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, όρισε Τριμελή εξ Αρχιερέων Επιτροπή, αποτελουμένη εκ των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ. Κυρίλλου, Συνοδικού Συνδέσμου της Σ.Ε. επί της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως, Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεωργίου, Διευθυντού της Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης, και Κεφαλληνίας κ. Δημητρίου, Καθηγητού της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων, με σκοπό την άμεση επικοινωνία με όλους τους συναρμόδιους φορείς (Υπουργείο Παιδείας, Ανώτατο Επιστημονικό Συμβούλιο, Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Συνοδική Επιτροπή Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως και τους Προέδρους των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών) προκειμένου να ευρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση, ως προς την αναβάθμιση και τον εξορθολογισμό των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, καθώς και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων αποφοίτων αυτών, αφού και τα δύο παραπάνω ζητήματα αποτελούν πάγια αιτήματα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ενημερώθηκε από την Ειδική Συνοδική Επιτροπή Χριστιανικών Μνημείων περί των κατά το παρελθόν έτος 2020 στοιχείων επί αξιοποίνων συμβάντων εις βάρος μνημείων και χώρων θρησκευτικού χαρακτήρος στην Ελληνική Επικράτεια και αποφάσισε να αποστείλει τα σχετικά στοιχεία στην Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων για την κατάρτιση του ετησίου σχετικού Τόμου.

Ενημερώθηκε από την Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος για την διεξαγωγή της «Β’ Εθνοσυνελεύσεως Νέων» την 17η Απριλίου 2021 και για την μέχρι σήμερα διεξαγωγή, ανά την Ελληνική Επικράτεια, Συνεδρίων της Εκκλησίας της Ελλάδος με αφορμή την συμπλήρωση 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως και αποφάσισε να εκφράσει εγγράφως τις συγχαρητήριες ευχές Της στους διοργανωτές των Συνεδρίων.

Αποφάσισε να απευθυνθεί εκ νέου στο Υπουργείο Εσωτερικών για ζητήματα που προέκυψαν μετά την εφαρμογή του νέου Νόμου περί Κοιμητηρίων, ιδίως ως προς τους υπαλλήλους των Ιερών Ναών των Κοιμητηρίων και άλλα συναφή ζητήματα.

Όρισε κατόπιν εισηγήσεως της Συνοδικής Επιτροπής επί της Χριστιανικής Αγωγής και της Νεότητος, την Κυριακή της Σαμαρείτιδος, 30 Μαΐου 2021, ως ημερομηνία λήξεως των Κατηχητικών Σχολείων.

Όρισε το Πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό της ιεράς μνήμης του Αγίου Αποστόλου των εθνών Παύλου, ιδρυτού της Εκκλησίας της Ελλάδος, ως εξής:

Την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 στις 7.00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Παύλου επί της οδού Ψαρών της πόλεως των Αθηνών, θα τελεσθεί ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, στον οποίον θα χοροστατήσει και θα ομιλήσει ως εκπρόσωπος της Δ.Ι.Σ. ο Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ. Την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 στις 7.00 μ.μ., στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου, θα τελεσθεί ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, στον οποίο θα χοροστατήσει και θα ομιλήσει ως εκπρόσωπος της Δ.Ι.Σ., ο Σεβ. Μητροπολίτης Ζακύνθου κ. Διονύσιος, επ’ ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων τις οποίες διοργανώνει κατ’ έτος η Ιερά Μητρόπολις Κορίνθου, υπό τον τίτλο «ΙΕ’ Κορίνθου Παύλεια 2021». Το πρωί της εορτής, Τρίτη 29 Ιουνίου 2021, στον Ιερό Ναό Αγίου Παύλου επί της οδού Ψαρών της πόλεως των Αθηνών, θα τελεσθεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, και συλλειτουργούντων των Σεβασμιωτάτων Συνοδικών Μητροπολιτών Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ. Κυρίλλου και Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης κ. Αντωνίου, ο οποίος και θα ομιλήσει.

Ενέκρινε την τοποθέτηση του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου κ. Μιχαήλ Λιούμα στην θέση του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, κατόπιν εισηγήσεως του οικείου Ιεράρχου, Σεβασμιωτάτου κ. Νικολάου.

Τέλος, η Δ.Ι.Σ. ενέκρινε αποσπάσεις κληρικών, ασχολήθηκε με θέματα Ιερών Μητροπόλεων, Συνοδικών Επιτροπών και με τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα".

