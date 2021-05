Οικονομία

Θεοχάρης: σύντομα η Ελλάδα στην “πράσινη ζώνη” για τους Βρετανούς τουρίστες

Σειρά επαφών με ανώτατα κυβερνητικά στελέχη, είχε ο Υπουργός Τουρισμού στο Λονδίνο.

«Σημαντική πρόοδος στη διαδικασία απελευθέρωσης των ταξιδιών ανάμεσα σε Μεγάλη Βρετανία και Ελλάδα σημειώθηκε κατά την επίσκεψη του Υπουργού Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από τις συνομιλίες που είχε ο Υπουργός στο Λονδίνο με ανώτατα κυβερνητικά στελέχη και σημαίνοντες εκπροσώπους των μεγαλύτερων αεροπορικών εταιρειών και tour operators της Μεγάλης Βρετανίας προκύπτει αισιοδοξία ότι η Ελλάδα έχει αυξημένες πιθανότητες να συμπεριληφθεί σύντομα στην “πράσινη” ζώνη των πλέον ασφαλών τουριστικών προορισμών, σύμφωνα με το σύστημα κατάταξης της Βρετανικής Κυβέρνησης», όπως επισημαίνεται στο σχετικό δελτίο Τύπου.

Στο Λονδίνο ο Υπουργός Τουρισμού είχε συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης, αρμόδιο για ζητήματα Ασίας και Διεθνούς Ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου κ. Nigel Adams.

Συνοψίζοντας τη συζήτηση, ο κ. Θεοχάρης επισήμανε ότι «ο κ. Adams κι εγώ εκφράσαμε την ίδια πολιτική βούληση για τη βελτίωση της κατάταξης της Ελλάδας στο τριζωνικό σύστημα -ή 'φωτεινό σηματοδότη'- που εφαρμόζει η Μεγάλη Βρετανία για τους πολίτες της οι οποίοι ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Συμφωνήσαμε ότι η Ελλάδα, στις επόμενες αξιολογήσεις των τουριστικών προορισμών για τους Βρετανούς τουρίστες, θα πρέπει να βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι είναι τώρα, δηλαδή να περάσει από το 'πορτοκαλί' στο 'πράσινο'».

Ο Υπουργός Τουρισμού τόνισε επίσης ότι «η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι πολύ ικανοποιημένη από τον οριζόντιο εμβολιασμό των κατοίκων όλων των ελληνικών νησιών». «Βάσει αυτού», όπως είπε ο κ. Θεοχάρης, «οι Βρετανοί είναι έτοιμοι να εξετάσουν τα επιδημιολογικά δεδομένα ανά νησί, με την πρόθεση να άρουν τους σχετικούς περιορισμούς. Η επιτροπή των λοιμωξιολόγων στην Ελλάδα θα συνεργαστεί στενά με τους Βρετανούς συναδέλφους τους, προκειμένου να επιτευχθεί ο κοινός στόχος για τις δύο χώρες. Και ο στόχος μας είναι να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα δεδομένα, ώστε να ληφθούν οι επιστημονικές αποφάσεις που θα επιτρέψουν την πλήρη απελευθέρωση των τουριστικών μετακινήσεων».

Ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά ήταν επίσης τα μηνύματα από την πλευρά των Βρετανικών αεροπορικών εταιρειών και των tour operators, με ανώτατα στελέχη των οποίων είχε διαδοχικές συναντήσεις ο Υπουργός Τουρισμού. Όπως ανέφερε ο κ. Χάρης Θεοχάρης, «είναι πολύ σημαντικό ότι, κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας, όλοι οι tour operators εξέφρασαν την πεποίθηση ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να βρίσκεται εξ αρχής στην 'πράσινη ζώνη'. Ωστόσο, δήλωσαν αισιόδοξοι ότι αυτό θα γίνει στην επόμενη αναθεώρηση που θα κάνει η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε ό,τι αφορά, δε, στις τρεις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες της Μεγάλης Βρετανίας, οι εκπρόσωποι των British Airways, EasyJet και Jet2 θεωρούν δεδομένο ότι, μόλις η Ελλάδα τοποθετηθεί στην 'πράσινη λίστα', οι κρατήσεις θα εκτοξευτούν, καθώς υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από τους Βρετανούς τουρίστες για να ταξιδέψουν άμεσα στη χώρα μας».

Ειδικά η British Airways, από τις 21 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου 2021 έχει ήδη προσθέσει στα δρομολόγιά της προς την Ελλάδα επιπλέον νέες πτήσεις από το αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου προς Κέρκυρα, Χανιά, Κεφαλονιά, Ηράκλειο, Κω, Καλαμάτα, Πρέβεζα, Ρόδο και Θεσσαλονίκη. Ο λόγος γι' αυτό είναι, προφανώς, η εξαιρετικά αυξημένη ζήτηση η οποία αναμένεται να κλιμακωθεί με την είσοδο της Ελλάδας στην «πράσινη λίστα».

Στο πλαίσιο των συνεντεύξεων τις οποίες παραχώρησε σε βρετανικά ΜΜΕ διεθνούς εμβέλειας, όπως στην πρωινή ειδησεογραφική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Sky News, ο κ. Θεοχάρης υπογράμμισε ότι «έχουμε ένα πολύ ολοκληρωμένο, ώριμο και επαγγελματικό σχέδιο για να προστατεύσουμε πλήρως την υγειονομική ασφάλεια των πολιτών μας και, βεβαίως, οποιουδήποτε επισκέπτη έρχεται στην Ελλάδα. Αυτή είναι η συνταγή της επιτυχίας μας έως τώρα, ως προς την αντιμετώπιση της πανδημίας. Είμαστε η πρώτη χώρα που εφάρμοσε πέρυσι την Ψηφιακή Φόρμα Εντοπισμού Επιβάτη (PLF) και εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης στους ελέγχους του εισερχόμενου τουρισμού στις πύλες εισόδου. Γι' αυτά τα πρωτοποριακά και αποτελεσματικά μέτρα τα οποία λάβαμε το 2020, απονεμήθηκε στην Ελλάδα το Παγκόσμιο Βραβείο Αριστείας (Global Award of Excellence). Φέτος χρησιμοποιούμε ακόμα περισσότερα εργαλεία ελέγχου και προστασίας».

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Τουρισμού, «όλα τα Ελληνικά νησιά θα έπρεπε να είχαν ενταχθεί στην ‘πράσινη λίστα’ -σύμφωνα με το σύστημα ‘φωτεινού σηματοδότη’. Περιμένουμε τη νέα αξιολόγηση, εφόσον έχει ανακοινωθεί ότι θα υπάρξουν συχνές αναθεωρήσεις στην κατάταξη των χωρών αναλόγως της ασφάλειας που επιτυγχάνουν, τουλάχιστον κάθε τρεις εβδομάδες. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι, με δεδομένο ότι έχουμε περάσει πια το υψηλότερο σημείο της επιδημίας, είμαστε σε καθοδική πορεία ως προς το τρίτο κύμα, όπως η υπόλοιπη Ευρώπη. Και γι' αυτό πιστεύω πως δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα με την Ελλάδα στην επόμενη αναθεώρηση του 'φωτεινού σηματοδότη'».

Στο Λονδίνο ο Υπουργός Τουρισμού παραχώρησε συνέντευξη τύπου στους ανταποκριτές ελληνικών Μέσων Ενημέρωσης. Αναλύοντας ζητήματα σχετικά με το άνοιγμα του τουριστικού κλάδου για το 2021, ο κ. Χάρης Θεοχάρης υπογράμμισε ότι «κατά την επίσκεψή μου στο Ηνωμένο Βασίλειο, είχαμε κατ' αρχάς πολύ καλή συνεργασία με τη Βρετανική Κυβέρνηση. Θα έλεγα ότι, από όλες τις επαφές που είχα εδώ στο Λονδίνο, εκπέμπεται για τη χώρα μας ένα σαφές μήνυμα αισιοδοξίας -συγκρατημένης, προς το παρόν. Αλλά πιστεύω ότι με την επόμενη αναθεώρηση του καταλόγου με τους ασφαλείς προορισμούς, η Ελλάδα θα κατηγοριοποιηθεί καλύτερα για τους Βρετανούς τουρίστες. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, ακόμη και η 'πράσινη' κατηγορία έχει αρκετά αυστηρές υγειονομικές προδιαγραφές. Νομίζω ότι όλοι οι παράγοντες που συνάντησα στο Λονδίνο, από τον αναπληρωτή Υπουργό κ. Nigel Adams έως τους εκπροσώπους των αερομεταφορέων και των tour operators, έχουν πειστεί πλέον ότι η Ελλάδα είναι εγγυημένα ασφαλής και μπορούν όλοι να την εμπιστεύονται. Διότι, όπως αποδεικνύεται από το πολύ μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον για τη χώρα μας, ο Ελληνικός Τουρισμός ξέρει να δίνει μάχες -και να τις κερδίζει».

