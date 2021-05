Κοινωνία

Λοιμωξιολόγοι: κατάργηση sms, αγορές χωρίς ραντεβού και κυκλοφορία έως τις 00:30

Η εισήγηση προς την Κυβέρνηση. Πότε αρχίζουν να ισχύουν οι αλλαγές. Τι θα γίνει με όσους θέλουν να πάνε στα νησιά. Πότε θα ανοίξουν τα γυμναστήρια

Η εισήγηση των λοιμωξιολόγων προς την Κυβέρνηση, η οποία σήμερα θα ανακοινώσει τις τελικές αποφάσεις της για το lockdown, σε ότι αφορά την άρση περιορισμών, προβλέπει την επιμήκυνση των ωρών κυκλοφορίας, με την απαγόρευση κυκλοφορίας από 23:00 μέχρι και αύριο, να ξεκινά στις 00:30 από την Παρασκευή, 14 Μαϊου.

Ακόμη εισηγήθηκαν κατάργηση της αποστολής sms στους αριθμούς 13033 και 13032 και κατάργηση των μεθόδων click away και click in shop για τις αγορές από εμπορικά καταστήματα

Η πρόταση των ειδικών ειναι να επιτραπούν οι ελεύθερες μετακινήσεις σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα. Σε ότι αφορά τις μετακινήσεις στα νησιά, αυτή θα επιτρέπει μόνο εάν ο πολίτης είναι πλήρως εμβολιασμένος έναντι του κορονοϊού ή διαθέτει πρόσφατο αρνητικό τεστ ή εάν υπάρχει ιστορικό νόσησης.

Σε ότι αφορά τα γυμναστήρια, το θέμα παραπέμφθηκε να συζητηθεί ξανά στις 31 Μαΐου, με βάση τα τότε επιδημιολογικά δεδομένα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 17 Μαΐου θα επαναλειτουργήσουν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, ενώ ταυτόχρονα επανεκκινούν οι πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ και κολέγια.

Στις 21 Μαΐου ξεκινούν τα θερινά σινεμά και οι κινηματογραφικές προβολές σε υπαίθριους χώρους με πληρότητα 75% και μία εβδομάδα αργότερα, στις 28 Μαΐου, επανεκκινούν τα ζωντανά θεάματα και ακροάματα σε υπαίθριους χώρους μόνο για καθήμενους –όχι όρθιους– με ποσοστό πληρότητας 50%.





