Πέθανε ο Νόρμαν Λόιντ

Έφυγε από τη ζωή ο θρύλος του Χόλιγουντ Νόρμαν Λόιντ. Ήταν ο γηραιότερος εν ζωή ηθοποιός στον κόσμο.

Ο Νόρμαν Λόιντ, βετεράνος ηθοποιός, παραγωγός και σκηνοθέτης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Deadline Hollywood απεβίωσε πλήρης ημερών, στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Γεννημένος στις 8 Νοεμβρίου 1914, στο Τζέρσεϊ των ΗΠΑ ο Λόιντ ξεκίνησε την καριέρα του από τη Νέα Υόρκη.

Συνεργάστηκε με μεγάλους κινηματογραφιστές του Χόλιγουντ. Η καριέρα του ξεκίνησε από τον βουβό κινηματογράφο, τη δεκαετία του 1960 ήταν πρωτοπόρος στην τηλεόραση και πάντα κρατούσε στην ψυχή του, την πρώτη του αγάπη, το θέατρο.

Χαρισματικός με επιβλητική φωνή, η καριέρα του Λόιντ, χρονολογείται από το 1937 στο Θέατρο Mercury του Όρσον Γουέλς. Συμμετείχε στην πρώτη παραγωγή του, μια μοντέρνα προσαρμογή του «Ιούλιου Καίσαρα» του Σαίξπηρ, με τίτλο «Καίσαρας».

Πρωταγωνίστησε στην επική ταινία «Πολίτης Κέιν» (Citizen Kane) σε σκηνοθεσία του Όρσον Γουέλς και συνόδευσε τον σκηνοθέτη στο Χόλιγουντ. Όταν ο σκηνοθέτης αντιμετώπισε οικονομικά προβλήματα ο Λόιντ εγκατέλειψε το έργο και επέστρεψε στη Νέα Υόρκη. Το ντεμπούτο του στην οθόνη το έκανε ως κακοποιός που έπεσε από την κορυφή του Αγάλματος της Ελευθερίας στην ταινία «Σαμποτέρ» του Άλφρεντ Χίτσκοκ (1942).

Ο ρόλος τον βοήθησε να έχει μια μακρά σχέση με τον Χίτσκοκ και τον οδήγησε σε ρόλους όπως τον ψυχικά άρρωστο ασθενή στο «Νύχτα Αγωνίας» (Spellbound) με τον Γκρέγκορι Πεκ. Στη συνέχεια εργάστηκε ως εκτελεστικός παραγωγός και διευθυντής της δημοφιλούς τηλεοπτικής εκπομπής Alfred Hitchcock Presents στη δεκαετία του 1950 και του 1960

Έπαιξε με τον Τσάρλι Τσάπλιν στα «Φώτα της Ράμπας», στην αμερικάνικη τηλεοπτική σειρά «St. Elsewhere», στον «Συνήγορο υπεράσπισης» (The Practice) και στην ταινία «Κύκλος των Χαμένων Ποιητών» (Dead Poets Society).

Η τελευταία του εμφάνιση στην οθόνη ήταν στην ταινία «Trainwreck» το 2015 με πρωταγωνίστρια την Έιμι Σούμερ, (Amy Schumer).

Ο Νόρμαν Λόιντ ήταν ο γηραιότερος εν ζωή ηθοποιός στον κόσμο και πέθανε σε ηλικία 106 χρόνων.

