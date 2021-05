Πολιτική

Μητσοτάκης για εργασιακό νομοσχέδιο: Δίνει δύναμη στον εργαζόμενο

Το νέο εργασιακό ν/σ προστατεύει τους εργαζόμενους και ενισχύει τα δικαιώματά τους, τονίζει ο Πρωθυπουργός

«Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο προστατεύει τους εργαζόμενους. Ενισχύει τα δικαιώματά τους. Αναβαθμίζει την Επιθεώρηση Εργασίας» τονίζει σε ανάρτησή του στο twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και προσθέτει: «Προωθεί την ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Διορθώνει αδικίες του παρελθόντος. Με λίγα λόγια: δίνει δύναμη στον εργαζόμενο».

