Οικονομία

ΥΠΟΙΚ: μειώνεται η προκαταβολή φόρου και ο συντελεστής φορολογίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπεται στην τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Του Νίκου Ρογκάκου

Μείωση προκαταβολής φόρου και συντελεστή φορολογίας, αλλά και ρυθμίσεις για την εισφορά αλληλεγγύης προβλέπει νέα τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.

Προβλέπεται μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55% για τους ελευθέρους επαγγελματίες και στο 70% για τις επιχειρήσεις για τις τρέχουσες φορολογικές δηλώσεις, ενώ ειδικά για τις επιχειρήσεις για το φορολογικό έτος 2021, εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, το ποσοστό ανέρχεται στο 80% του φόρου. Ωστόσο, οι τράπεζες θα συνεχίσουν να προκαταβάλλουν το 100% του φόρου τόσο κατά το τρέχον έτος όσο και τα επόμενα.

Αναλυτικά

Μειώνεται, σε πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) από εκατό τοις εκατό (100%), που ισχύει, το ποσοστό προκαταβολής του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων. Τα ανωτέρω ισχύουν για την προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται με την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 και επόμενων.

από εκατό τοις εκατό (100%), που ισχύει, το ποσοστό προκαταβολής του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων. Τα ανωτέρω ισχύουν για την προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται με την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 και επόμενων. Μειώνεται, σε ογδόντα τοις εκατό (80%) από εκατό τοις εκατό (100%), που ισχύει, το ποσοστό προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Τα ανωτέρω ισχύουν για την προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021 και επόμενων.

από εκατό τοις εκατό (100%), που ισχύει, το ποσοστό προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Τα ανωτέρω ισχύουν για την προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021 και επόμενων. Ορίζεται σε εβδομήντα τοις εκατό (70%), το ποσοστό προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, ειδικά για το φορολογικό έτος 2020.

το ποσοστό προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, ειδικά για το φορολογικό έτος 2020. Μειώνεται, κατά 2% (από 24% που ισχύει σε 22%) , ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κατά ειδικότερα οριζομένων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και εφεξής.

, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κατά ειδικότερα οριζομένων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και εφεξής. Το ποσοστό 100% της προκαταβολής για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ισχύει για την προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 και επόμενων.

για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ισχύει για την προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 και επόμενων. Απαλλάσσονται, για το φορολογικό έτος 2021, από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομίας, με εξαίρεση τα εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτή εργασία δημόσιο τομέα και συντάξεις. Η ανωτέρω απαλλαγή επεκτείνεται και για το φορολογικό έτος 2022 για τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα.

του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομίας, με εξαίρεση τα εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτή εργασία δημόσιο τομέα και συντάξεις. Η ανωτέρω απαλλαγή επεκτείνεται και για το φορολογικό έτος 2022 για τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα. Προβλέπεται, από το φορολογικό έτος 2020, η κατανομή της ωφέλειας της περ. ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.4052/2012, ισόποσα εντός πέντε (5) φορολογικών ετών αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος εντός του οποίου θα προκύψει η ωφέλεια.

Tροποποιείται - συμπληρώνεται το άρθρο 69 του ν.4714/2020 σχετικά με τον μηχανισμό εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

-α. Ορίζεται ότι, ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί των ποσών που καταβάλλονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) κατά τα οικονομικά έτη 2020 και 2021 (και όχι μόνο κατά το οικονομικό έτος 2020, που ισχύει), από τον κρατικό προϋπολογισμό για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αυτών προς τρίτους, παρακρατείται από τους αποδιδόμενους στους ο.τ.α. Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) μέσω του κρατικού προϋπολογισμού.

-β. Προβλέπεται ότι εάν οι o.τ.α. ολοκληρώσουν την αποπληρωμή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής υ.α. (παρ.2 του άρθρου 6 του ν.4281/2014), το ποσό της επιχορήγησης που λαμβάνουν κατά τα οικονομικά έτη 2020 και 2021 από τον κρατικό προϋπολογισμό μπορεί να μην παρακρατείται.

-γ. οι εν λόγω προτεινόμενες ρυθμίσεις ισχύουν αναδρομικά από τις 31/7/2020

Επανακαθορίζεται η έναρξη ισχύος των άρθρων 48 και 49 του Ν.4797/2021 σχετικά με: α) τους πίνακες των τιμών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια C02 ανά χιλιόμετρο), που λειτουργούν ως συντελεστές για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας για επιβατικά αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, ταξινομούμενα για πρώτη φορά σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε,Ε./Ε.Ο.Χ.), β) τη δυνατότητα υπαγωγής σε μειωμένο κατά 5% συντελεστή του τέλους ταξινόμησης (περ,α' της παρ.3 του άρθρου 9 του ν.4714/2020), των επιβατικών αυτοκινήτων με άδεια κυκλοφορίας κράτους - μέλους της E.E. που έχει εκδοθεί πριν από την 1η.6.2016, αντίστοιχα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Κιλκίς: Οδηγός αρνήθηκε να κάνει rapid test και συνελήφθη

Άγιον Όρος: Ανοικτό υπό όρους στους επισκέπτες

#Metoo - Πέτρος Φιλιππίδης: δίωξη για βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού