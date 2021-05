Οικονομία

Εργασιακά: στα “χαρακώματα” η αντιπολίτευση για το νέο νομοσχέδιο

Για "νομοσχέδιο - έκτρωμα" κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Σκληρή επίθεση από ΚΚΕ και ΜέΡΑ25.

Ο Υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης, παρουσίασε σήμερα το νέο νομοσχέδιο για τα Εργασιακά, συγκεντρώνοντας τα «πυρά» της αντιπολίτευσης.

Η Τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, σχολιάζοντας το νέο νομοσχέδιο για τα Εργασιακά, τονίζει ότι «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταργεί το 8ωρο, μειώνει τους μισθούς, θεσπίζει απλήρωτες υπερωρίες – Θα δώσουμε τη μάχη για να μην περάσει το νομοσχέδιο-έκτρωμα» και συμπληρώνει τα εξής:

Το νομοσχέδιο που παρουσίασε ο κ. Χατζηδάκης επιβεβαιώνει και ενισχύει την κριτική μας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιδιώκει να επιβάλλει όσα δεν τόλμησαν ούτε οι πιο σκληρές μνημονιακές κυβερνήσεις.

Καταργεί το 8ωρο και μειώνει τους μισθούς, θεσπίζει τις ατομικές συμβάσεις και τις απλήρωτες υπερωρίες, καταλύει τις συλλογικές συμβάσεις και οδηγεί σε ανεξέλεγκτες απολύσεις.

Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη συνεχίζει τη διάλυση των ελεγκτικών μηχανισμών και την ενθάρρυνση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας. Πραγματοποιεί μία επίθεση χωρίς προηγούμενο στις συνδικαλιστικές ελευθερίες και στο δικαίωμα της απεργίας και στοχεύει στον εκφοβισμό των εργαζομένων που διεκδικούν τα δικαιώματά τους.

Οι αναγκαίες διατάξεις ενσωμάτωσης, όπως για τη βία και την κακοποίηση στην εργασία και τις γονικές άδειες, δεν μπορούν να συγκαλύψουν τον αντικοινωνικό, αντιδημοκρατικό και αυταρχικό χαρακτήρα του νομοσχεδίου και την επιβολή της εργασιακής ζούγκλας.

Εμείς, θα δώσουμε αποφασιστικά τη μάχη μαζί με τους εργαζόμενους, στη Βουλή, στους χώρους δουλειάς και στην κοινωνία, για να μην περάσει αυτό το αντεργατικό νομοσχέδιο-έκτρωμα.

ΚΚΕ: “πολεμικό ανακοινωθέν “ κατά των εργαζομένων από Χατζηδάκη

Σε υψηλούς τόνους και το σχόλιο του Περισσού, για το νομοσχέδιο για τα εργασιακά που παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης:

Σήμερα, ο κ. Χατζηδάκης δεν έδωσε συνέντευξη Τύπου, εξέδωσε “πολεμικό ανακοινωθέν” εναντίον των εργαζομένων, των οικογενειών τους και των δικαιωμάτων τους.

Το τερατούργημα που επί 3 ώρες παρουσίαζε, ικανοποιεί τα πιο “τρελά όνειρα” της μεγαλοεργοδοσίας, δίνοντάς της νέα ισχυρά όπλα δίπλα σ’ αυτά που προϋπήρχαν και νομοθέτησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις.

Δεν δίνει “δύναμη στον εργαζόμενο”, όπως ισχυρίζεται, αλλά “παντοδυναμία στον εργοδότη”.

Το κεφάλαιο είναι αυτό που θα ωφεληθεί:

Από τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, με την κατάργηση του 8ώρου και τις απλήρωτες υπερωρίες. Δυναμώνει η εκμετάλλευση, δίνοντας “γην και ύδωρ” στις επιχειρήσεις να μεταχειρίζονται τους εργαζόμενους σαν “ομιλούντα εργαλεία”, να εργάζονται όποτε, όσο και όταν τους χρειάζεται η εργοδοσία και παράλληλα να αυξάνεται κατακόρυφα η απλήρωτη εργασία.

Από τη γενίκευση της εργασίας τις Κυριακές σχεδόν στο σύνολο των κλάδων. Την ίδια ώρα που με θράσος επικαλείται την 4ημερη εργασία, τις γονικές παροχές και τα δικαιώματα των μητέρων, δίνοντας τάχα στους εργαζόμενους τις “Παρασκευές”, απελευθερώνει την κυριακάτικη εργασία, αρπάζει τη μοναδική μέρα ξεκούρασης κάθε εργατικής-λαϊκής οικογένειας.

Από την αύξηση του ανώτατου ορίου των υπερωριών κατά 25% και του κατώτερου κατά 50%. Δίνεται επιπλέον κίνητρο στις επιχειρήσεις αντί για νέες θέσεις εργασίας να ξεζουμίζουν με υπερεργασία και υπερεκμετάλλευση τους εργαζομένους.

Από την προσπάθεια να απαγορευτεί τυπικά και ουσιαστικά ο ίδιος ο χαρακτήρας της συνδικαλιστικής οργάνωσης και το δικαίωμα στην απεργία, με ασφυκτικούς όρους και προϋποθέσεις, με τη μετατροπή του προσωπικού ασφαλείας σε “ελάχιστη εγγυημένη υπηρεσία”. Επιδιώκουν να αλυσοδέσουν τους εργαζόμενους, να κυριαρχήσει η “σιωπή νεκροταφείου” σε κάθε κλάδο. Ξεμοναχιασμένοι και απροστάτευτοι από συλλογικές συμβάσεις να γίνονται οι εργαζόμενοι εύκολη λεία στα νύχια των επιχειρηματικών ομίλων.

Από το γενικευμένο ηλεκτρονικό φακέλωμα των σωματείων και το πογκρόμ που θα εξαπολυθεί απέναντι στην αγωνιστική συνδικαλιστική δράση.

Απ’ την κατάργηση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και την υποβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών σε δήθεν “ανεξάρτητες αρχές”, κλείνοντας το μάτι στην εργοδοσία να σμπαραλιάσει τα πάντα, καθώς δεν θα υπάρχει κανένας πολιτικά υπόλογος.

Αυτά και άλλα πολλά, εξίσου προκλητικά, για τη ζωή και τα δικαιώματα των εργαζομένων, περιέχονται στο “έκτρωμα Χατζηδάκη”, που προσπαθεί να το πλασάρει ως “σύγχρονο” και ως “ελεύθερη επιλογή” του εργαζόμενου. Είναι τεράστιο ψέμα και πρόκληση. Με το νομοσχέδιο-έκτρωμα η ελευθερία του εργαζόμενου τελειώνει στις πύλες και στις πόρτες των χώρων δουλειάς, στην έναρξη κάθε βάρδιας.

Στην πραγματικότητα ο εργαζόμενος θα βρίσκεται κάτω από ένα καθεστώς διαρκών πιέσεων και εκβιασμών, προκειμένου να αποδεχτεί όλες τις σύγχρονες μορφές και τους μηχανισμούς εκμετάλλευσης, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν θα έχει ούτε καν αυτό το τυπικό δικαίωμα της επιλογής.

Η επίκληση απ’ τη μεριά του υπουργού των Οδηγιών της ΕΕ και όσων υπέγραψαν οι κυβερνήσεις ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια, δεν αθωώνει ούτε αλλάζει τον βαθιά αντεργατικό χαρακτήρα του νομοσχεδίου. Αντίθετα, πιστοποιεί ότι αυτή η επίθεση εξελίσσεται βήμα – βήμα, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΕ και την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, την οποία έρχεται ν’ απογειώσει η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ.

Απέναντι σ’ αυτόν τον πόλεμο, που κήρυξε η κυβέρνηση, η ΕΕ και το κεφάλαιο στην εργατική τάξη, δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη. Όλοι στη μάχη για να ανατραπεί το αντεργατικό τερατούργημα, να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι, να διεκδικήσουμε πραγματικά σύγχρονα δικαιώματα, σταθερό ημερήσιο εργάσιμο χρόνο, 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο, περισσότερη ζωή.

Η ελπίδα βρίσκεται στο δρόμο της ανατροπής, στο μαζικό, ενωτικό, ταξικό αγώνα.

Όλες και όλοι αύριο στα συλλαλητήρια των συνδικάτων στην Αθήνα και σε όλες τις μεγάλες πόλεις.

ΜέΡΑ25: νομοσχέδιο - έκτρωμα

Το ΜέΡΑ25, σε ανακοίνωση του υποστηρίζει ότι «το νομοσχέδιο για τα εργασιακά που παρουσίασε ο κ. Χατζηδάκης είναι χειρότερο και από το προσδοκώμενο» και αναφέρει τα εξής:

Με σύνθημα "δύναμη στον εργαζόμενο" και χωρίς καμία ντροπή, παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Εργοδοσίας του κ. Μητσοτάκη, ο κ. Χατζηδάκης το νομοσχέδιο έκτρωμα της Κυβέρνησης της ΝΔ για τα εργασιακά. Το νομοσχέδιο αυτό, φαίνεται πως τελικά είναι χειρότερο και από το αναμενόμενο, αφού δεν επιτίθεται μόνο στο 8ώρο, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και τις συλλογικές συμβάσεις, αλλά καταργεί και επισήμως πλέον το ΣΕΠΕ και την απεργία.

Ούτε στα πιο τρελά όνειρα της τρόικας, του ΣΕΒ, της εργοδοσίας και της ολιγαρχίας δίχως σύνορα, δεν θα μπορούσε να δει κανείς την κατάργηση του 8ώρου, της προσαυξημένης πληρωμής των υπερωριών, κάθε Κυριακάτικης αργίας, του δικαιώματος της απεργίας, του ΣΕΠΕ (που θα γίνει ανεξάρτητη αρχή στα πρότυπα της ΑΑΔΕ μας απείλησε ο κ. Χατζηδάκης), ακόμα και των επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας για να γίνουν όλες ατομικές, αλλά και τη δυνατότητα απόλυσης συνδικαλιστών (τακτικές άλλωστε που εφαρμόζει και η Κυβέρνηση στο δημόσιο έναντι των υγειονομικών).

Η Κυβέρνηση με επιχείρημα τον εκσυγχρονισμό και την διευθέτηση του χρόνου εργασίας προς όφελος υποτίθεται των εργαζομένων, επιτίθεται με μανία ακόμα και στα ελάχιστα εργασιακά δικαιώματα που είχαν απομείνει από την 11ετή πλέον επέλαση των μνημονίων. Δεν διστάζει μάλιστα στο αφήγημα της αυτό, να παρουσιάσει ξαναζεσταμένες συνταγές, όπως την λεγόμενη ψηφιακή κάρτα, για να μας πείσει ότι οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι πρέπει να την ευγνωμονούν κιόλας που θα δουλεύουν 10ώρα, 7 μέρες την εβδομάδα χωρίς καμία πρόνοια και καμία απολύτως προστασία απέναντι στις εργοδοτικές ορέξεις που θα αντιμετωπίσουν.

Το ΜέΡΑ25 από την πρώτη στιγμή, τόσο με παρέμβαση του Τομέα Εργασίας του κόμματος, όσο και με την πιο πρόσφατη κατάθεση της θέσης του ΜέΡΑ25 για τα εργασιακά και την ανάγκη επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, της κατάργησης των ενοικιαζόμενων και εργολαβικών ή κοινωφελών -στο δημόσιο- εργαζομένων λάστιχο, αντιστέκεται και θα αντισταθεί με όλες του τις δυνάμεις στον εργασιακό οδοστρωτήρα της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, που έρχεται να επιτείνει τα όσα η προηγούμενη Κυβέρνηση Τσίπρα, όπως και όλες οι μνημονιακές Κυβερνήσεις διαχρονικά και με συνέπεια διέπραξαν σε βάρος του κόσμου της εργασίας.

Στην κόλαση που ετοιμάζουν για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, να μην ψάχνει συνενόχους ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Χατζηδάκης, θα μας βρουν όλες και όλους απέναντι -μέσα και έξω από τη Βουλή- μαζί με ολόκληρη την κοινωνία που δεν θα τους επιτρέψει να μας γυρίσουν αιώνες πίσω.

