Τεχνολογία - Επιστήμη

Διεύθυνση Μεταφορών: Ψηφιακή έκδοση αριθμού προτεραιότητας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εγκαίνια για την πιλοτική εφαρμογή ψηφιακής έκδοσης αριθμού προτεραιότητας στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Το πρώτο πιλοτικό σύστημα αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης μέσω του οποίου θα μπορούν να εξασφαλίζουν ψηφιακά αριθμό προτεραιότητας για την εξυπηρέτησή τους από τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών του Δυτικού Τομέα Αθηνών εγκαινίασε σήμερα ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης.

Η καινοτομία του συστήματος έγκειται στη δυνατότητα έκδοσης απομακρυσμένου ψηφιακού εισιτηρίου, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://patt.gov.gr/abc, και στην ενημέρωση του πολίτη τόσο για τον προβλεπόμενο χρόνο αναμονής, όσο και για τον προσδιορισμένο χρόνο πριν φτάσει η σειρά του (π.χ. 5 λεπτά πριν εξυπηρετηθεί). Ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση υλοποίησης του έργου, έγινε από την Αυτοτελή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης υπό το συντονισμό της Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Διακυβέρνησης Μαρίας Κουρή. Η εφαρμογή θα επεκταθεί σταδιακά το επόμενο διάστημα στο σύνολο των Διευθύνσεων Μεταφορών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Αττικής. Η συγκεκριμένη δράση έρχεται να προστεθεί σε όλες εκείνες που υλοποιούνται από την Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με τις εντολές του Γ. Πατούλη και έχουν ως στόχο τους την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την μείωση της γραφειοκρατίας (ψηφιακή εφαρμογή κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών για την αντικατάσταση διπλώματος οδήγησης, προσωρινά διπλώματα οδήγησης, κ.α.).

Γ. Πατούλης: Στόχος μας η γρήγορη και ασφαλής εξυπηρέτηση του πολίτη

Ο Περιφερειάρχης Αττικής εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι τέτοιου είδους δράσεις επιβεβαιώνουν έμπρακτα την μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει από τις αρμόδιες διευθύνσεις της Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή Διακυβέρνηση και για τα ζητήματα που αφορούν τη Διοίκηση και την εξυπηρέτηση του πολίτη.

«Θέλω να συγχαρώ όλους όσους συμβάλλουν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Διαπιστώνουμε όλοι μας ότι πολλές υποθέσεις των πολιτών μπορούν πλέον να διεκπεραιωθούν εξ αποστάσεως, αλλά ακόμη και στις περιπτώσεις που απαιτείται η φυσική τους παρουσία, η εξυπηρέτησή γίνεται με τον

καλύτερο δυνατό τρόπο, με τη δυνατότητα που δίνουν οι ψηφιακές εφαρμογές. Πέρα από το ότι διευκολύνουν την διαφάνεια στη διαδικασία, η εξυπηρέτηση κατά την covid αλλά και την μετά covid εποχή θα μπορεί να γίνεται ταχύτερα γρήγορα και με ασφάλεια. Όπως γίνεται κατανοητό, ο τρόπος εξυπηρέτησης σχετίζεται πλέον και με την ίδια την Υγεία, αλλά και με το χρόνο εξυπηρέτησης και την ποιότητα των υπηρεσιών. Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω όλες τις Υπηρεσίες, τους Αντιπεριφερειάρχες και τους συνεργάτες για αυτή την προσπάθεια.

Η Περιφέρεια Αττικής προχωρά μπροστά, εφαρμόζοντας πρώτη τις καινοτομίες που προσφέρει η τεχνολογία και που ελπίζουμε να αποτελέσουν οδηγό και για την υπόλοιπη Ελλάδα», σημείωσε ο Γ. Πατούλης.

Εφαρμογή του Συστήματος

Η Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Μαρία Κουρή, παρουσίασε στον Περιφερειάρχη την εγκατάσταση και τις βασικές δυνατότητες του συστήματος προτεραιότητας και ακολούθησε επίδειξη της διαδικασίας έκδοσης συμβατικού και ψηφιακού εισιτηρίου μέσω κινητού τηλεφώνου. Για την έκδοση του ψηφιακού εισιτηρίου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν από το κινητό τους την ηλεκτρονική διεύθυνση https://patt.gov.gr/abc και να ακολουθήσουν τις προτεινόμενες επιλογές, είτε να ανοίξουν τη συγκεκριμένη διεύθυνση σε σταθερό υπολογιστή ή tablet και να σαρώσουν με το κινητό τους το QR Code που υπάρχει εκεί. Η Αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα λειτουργίας ενός τέτοιου συστήματος, στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής και της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και τόνισε χαρακτηριστικά: «Με την εγκατάσταση του Συστήματος Προτεραιότητας και της έκδοσης ψηφιακών εισιτηρίων, φιλοδοξούμε να εξαλείψουμε τις ουρές αναμονής και το συνωστισμό των πολιτών και να αντιμετωπίσουμε ταυτόχρονα τους κινδύνους που έχουν προκύψει από την εμφάνιση της νόσου COVID-19 στη χώρα μας».

Στην παρουσίαση της πιλοτικής εφαρμογής παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών Α. Λεωτσάκος, ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών Β. Γιαννακόπουλος, οι Εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Μ. Αγγελοπούλου, Χ. Αλεξανδράτος, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών της Περιφέρειας Η. Δόλγυρας, ο Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης Σ. Τιμοθέου, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφορών Δυτικού Τομέα Γ. Γυπαράκης, ο Σύμβουλος του Περιφερειάρχη σε θέματα Μεταφορών και Συγκοινωνιών Κ. Λογοθέτης, ο Α’ Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Ν. Γρέντζελος, καθώς και στελέχη της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών και της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Τέλος το lockdown – Τι αλλάζει για μετακινήσεις, λιανεμπόριο και τουρισμό

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά – Καλλιακμάνης: Τι μου είπε ο αστυνομικός που είδε πρώτος το μωρό

Εμβόλιο AstraZeneca - Βραζιλία: Αναστoλή χορήγησης σε εγκύους