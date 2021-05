Κοινωνία

Δημήτρης Λιγνάδης: Ύποπτος για τέταρτο βιασμό, καλείται για ανωμοτί εξηγήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο προσωρινά κρατούμενος σκηνοθέτης καταγγέλλεται για βιασμό από έναν 24χρονο σήμερα άνδρα, ο οποίος αυτοβούλως είχε εμφανιστεί στην ανακρίτρια που διερευνά την υπόθεση.

Εξηγήσεις για ακόμη μία πράξη βιασμού ανηλίκου αγοριού καλείται να δώσει ο προσωρινά κρατούμενος για πράξεις σεξουαλικής βίας σκηνοθέτης-ηθοποιός Δημήτρης Λιγνάδης.

Ο καλλιτέχνης, που κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος στις 26 Φεβρουαρίου για κατηγορίες που αφορούν δύο υποθέσεις βιασμού ανηλίκων αγοριών, βρίσκεται αντιμέτωπος με ακόμη μία έρευνα για σεξουαλική βία μετά από καταγγελία. Πρόκειται για την τέταρτη υπόθεση που απασχολεί τη Δικαιοσύνη με πρωταγωνιστή τον προσωρινά κρατούμενο, καθώς στα τέλη Μαρτίου ασκήθηκε σε βάρος του νέα ποινική δίωξη για βιασμό.

Ο καταγγέλλων στην υπό έρευνα υπόθεση, που σήμερα είναι 24 ετών, κατέθεσε λίγες ημέρες μετά την προφυλάκιση του Λιγνάδη στην ανακρίτρια της υπόθεσης στην οποία είχε προσέλθει αυτοβούλως. Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται, πριν επτά χρόνια βιάστηκε από τον καλλιτέχνη δύο φορές.

Η κατάθεση του 24χρονου άντρα διαβιβάστηκε από την δικαστική λειτουργό στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος τώρα έδωσε εντολή να ληφθεί ανωμοτί κατάθεση από τον ηθοποιό. Οι εξηγήσεις του Δημήτρη Λιγνάδη θα ληφθούν από το Τμήμα Ασφάλειας Τριπόλεως, καθώς κρατείται στις φυλακές της πόλης και αμέσως μετά η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία της Αθήνας ώστε να αποφασιστεί η περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά - Ιατροδικαστής: από ασφυξία πέθανε η 20χρονη

ΥΠΟΙΚ: μειώνεται η προκαταβολή φόρου και ο συντελεστής φορολογίας

Η “Φάρμα”στο “Πρωινό”: Μπάχαλο με τον Ντούμπη (βίντεο)