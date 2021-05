Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Κικίλιας - Σκέρτσος για τα sms, τις μετακινήσεις και το λιανεμπόριο (βίντεο)

Η εξειδίκευση των περιορισμών που αίρονται και οι διευκρινίσεις για όσους θέλουν να ταξιδέψουν, κυρίως προς τα νησιά,

Η ενημέρωση για την εξέλιξη της πανδημίας και το πρόγραμμα εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού έναντι του κορονοϊού, έγινε από τον Υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια.

Στην ενημέρωση ,μετείχε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου, Άκης Σκέρτσος, ο οποίος ανακοίνωσε τις αλλαγές σε sms, ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, μετακινήσεις και λιανεμπόριο που θα ισχύσουν, μετά και τις εισηγήσεις των λοιμωξιολόγων.

