Κοινωνία

Φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων

Άμεση επέμβαση απο πυροσβεστικές δυνάμεις.

(εικόνα αρχείου)

Φωτιά ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων, επί της οδού Βυζαντίου, στη Νέα Ιωνία Αττικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν δέκα πυροσβέστες με 5 οχήματα.

