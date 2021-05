Υγεία - Περιβάλλον

Νέο φάρμακο για την ψωρίαση

Έχει παρενέργειες; Τι δείχνουν οι πρόσφατες έρευνες.

Η ψωρίαση είναι μία συχνά εμφανιζόμενη, χρόνια φλεγμονώδης νόσος που προσβάλει κυρίως το δέρμα.

Η δερματική αυτή πάθηση προσβάλλει άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας και εθνότητας. Τα σημεία και τα συμπτώματα της ψωρίασης μπορεί να ποικίλουν αλλά ενδέχεται να περιλαμβάνουν ερυθρές κηλίδες στο δέρμα που καλύπτονται με αργυρόχρωμα λέπια, ξηρό, σκασμένο δέρμα που μπορεί να αιμορραγεί και πάχυνση των νυχιών, με εντυπώματα ή αυλακώσεις. Τα τελευταία χρόνια αρκετά καινούργια φάρμακα φαίνεται ότι πετυχαίνουν τον στόχο καθαρό δέρμα για τους ασθενείς με ψωρίαση.

Και ένα νέο φάρμακο φαίνεται ότι θα προστεθεί στη λίστα. Πρόκειται για το Bimekizumab υπό αξιολόγηση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με μέτρια ως σοβαρή Ψωρίαση κατά πλάκας.

Πώς λειτουργεί το φάρμακο

Το bimekizumab είναι ένα υπό διερεύνηση ανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα IgG1 που αναστέλλει επιλεκτικά τις IL-17A και IL-17F, δύο βασικές κυτταροκίνες που καθοδηγούν τις φλεγμονώδεις διαδικασίες στην ψωρίαση.

Πρόσφατα το New England Journal of Medicine δημοσιεύει 2 μελέτες Φάσης 3 του Bimekizumab στη Μέτρια ως Σοβαρή Ψωρίαση κατά Πλάκας

Τι έδειξε η μελέτη BE RADIANT

Η μελέτη φάσης 3β BE RADIANT, συνέκρινε την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της μπιμεκιζουμάμπης σε σχέση με τη σεκουκινουμάμπη, σε ενήλικες ασθενείς με μέτρια ώς σοβαρή Ψωρίαση κατά πλάκας.1 Η μελέτη πέτυχε το κύριο καταληκτικό της σημείο, με σημαντικά περισσότερους ασθενείς που έλαβαν μπιμεκιζουμάμπη, να επιτυγχάνουν πλήρη κάθαρση δέρματος, τη 16η εβδομάδα σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν σεκουκινουμάμπη (61,7% έναντι 48,9% αντιστοίχως).

