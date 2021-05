Life

Μπρίτνεϊ Σπιαρς: Η νέα ανάρτηση της στο Instagram που συζητήθηκε

Κρύβει κάποιο μήνυμα;

Η Britney Spears έχει φανατικό κοινό που την ακολουθεί από την αρχή της καριέρας της.

Οι θαυμαστές της ανά τον κόσμο στάθηκαν δίπλα της από την αρχή της οικογενειακής περιπέτειας που είχε, όταν ανακοινώθηκε για πρώτη φορά ότι ο πατέρας της θα διαχειρίζεται εξολοκλήρου τα περιουσιακά της στοιχεία και τις επαγγελματικές συμφωνίες.

Η μαζική υποστήριξη του κόσμου έγινε πιο έντονη με το κίνημα Free Britney! Το κίνημα “Ελευθερώστε την Britney” ξεκίνησε όταν η τραγουδίστρια άρχισε να δημοσιεύει στα social media αινιγματικές φωτογραφίες και βίντεο, με τους υποστηρικτές της να θεωρούν πως προσπαθεί, μέσω κωδικοποιημένων μηνυμάτων, να ζητήσει βοήθεια.

Μετά την δικαστική διαμάχη με τον πατέρα της, η Britney επανήλθε στην κανονικότητα.

