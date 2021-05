Αθλητικά

EURO 2020: Χωρίς Φαν Ντάικ η Ολλανδία!

Πως ανακοινώθηκε επισήμως η ηχηρή απουσία του από την σπουδαία διοργάνωση

Του Μανώλη Μανή

Οριστικά χωρίς τον Φαν Ντάικ, τον έμπειρο αμυντικό της θα παραταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η Ολλανδία.

Ο στόπερ της Λίβερπουλ, σύμφωνα με δηλώσεις του, που φιλοξενούν τα διεθνή ΜΜΕ τόνισε πως: «Είναι η πιο σωστή επιλογή βάσει της κατάστασής μου αυτή τη στιγμή. Το τελευταίο στάδιο της αποθεραπείας μου θα είναι στην καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας (Λίβερπουλ)».

Ο Φαν Ντάικ είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση τον Νοέμβριο και αναμένεται να αγωνιστεί ξανά στην αρχή της επόμενης σεζόν.

