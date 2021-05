Life

Eurovision 2021: Εντυπωσιακή στη δεύτερή της πρόβα η Έλενα Τσαγκρινού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκπροσωπεί την Κύπρο με το τραγούδι El Diablo”.

Αντίστροφα μετράμε πλέον για την διεξαγωγή της Eurovision 2021 στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Ο μουσικός διαγωνισμός επιστρέφει μετά από ένα χρόνο απουσίας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και οι προετοιμασίες αυτή την περίοδο είναι πυρετώδεις.

Τη φετινή χρονιά η Κύπρος εκπροσωπείται από την Έλενα Τσαγκρινού και το τραγούδι “El Diablo”.

Μάλιστα, σήμερα η Έλενα Τσαγκρινού πραγματοποίησε την δεύτερη τεχνική πρόβα της.

Η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή του Ahoy Arena και εντυπωσίασε.

Διαβάστε περισσότερα στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Το Instagram story της Χριστίνας Μπόμπα... χορεύει στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της!

Έρευνα: Πόσο κρατάει η ανοσία αν νοσήσεις από Covid-19;

Μπρίτνεϊ Σπιαρς: Η νέα ανάρτηση της στο Instagram που συζητήθηκε