Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας – εμβολιασμοί: προχωράμε με γοργούς ρυθμούς - 1 στους 4 πολίτες έχει εμβολιαστεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως εξελίσσεται η «Επιχείρηση Ελευθερία» και παράλληλα το πρόγραμμα «Γαλάζια Ελευθερία» για τα νησιά μας.

Ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης για την πορεία των επιδημιολογικών δεδομένων, αναφέρθηκε στην Παγκόσμια Ημέρα του Νοσηλευτή που γιορτάζουμε σήμερα, απευθύνοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ στους νοσηλευτές, αλλά και σε όλο το υγειονομικό προσωπικό που έδωσε έναν πραγματικό αγώνα γεμάτο αυταπάρνηση για να διατηρήσει όσο περισσότερους ασθενείς στη ζωή και πέτυχαν κάτι αξιοθαύμαστο: να κρατήσουν όρθιο το ΕΣΥ, όταν πιο προηγμένα συστήματα Υγείας σε άλλες χώρες κατέρρευσαν.

Στη συνέχεια ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στο πρόγραμμα των εμβολιασμών κατά του κορονοϊού και μεταξύ άλλων επεσήμανε τα εξής:

-Σήμερα θα ξεπεράσουμε τους 106.000 εμβολιασμούς .

. -Από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε και μέχρι σήμερα το μεσημέρι έχουν πραγματοποιηθεί 3.915.568 εμβολιασμοί.

-Στο τέλος της ημέρας θα αγγίξουμε τα 4.000.000 εμβολιασμούς και θα τα ξεπεράσουμε αύριο νωρίς το πρωί.

-2,6 εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον με μια δόση, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 24,59% του πληθυσμού και περισσότερο από 1,3 εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, σε ποσοστό που ξεπερνά το 13%.

τουλάχιστον με μια δόση, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 24,59% του πληθυσμού και περισσότερο από 1,3 εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, σε ποσοστό που ξεπερνά το 13%. -Είναι εντυπωσιακό ότι το ποσοστό εμφάνισης στο ραντεβού με την «Ελευθερία» αγγίζει το 97%, στοιχείο που μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στις Ελληνίδες και στους Έλληνες για την αθρόα προσέλευσή τους στα εμβολιαστικά κέντρα.

-Η υγειονομική επιχείρηση «Ελευθερία» προχωράει βάσει σχεδίου που έχει εκπονηθεί από τον περασμένο Νοέμβριο.

-Είμαστε πολύ υπερήφανοι που η Ελλάδα τις τελευταίες 7 ημέρες βρίσκεται στην 4η θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους εμβολιασμούς ανά 100 κατοίκους, σύμφωνα με τα στοιχεία του Our World in Data.

-Επίσης, στο ποσοστό του πληθυσμού που είναι πλήρως εμβολιασμένο, η Ελλάδα είναι στην 8η θέση από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Γαλάζια Ελευθερία»

Στη συνέχεια ο κ. Κικίλιας έκανε ειδική αναφορά στο πρόγραμμα των εμβολιασμών στα νησιά, που αποτελούν και την «αιχμή του δόρατος», στον τουρισμό.

Ο Υπουργός Υγείας, αφού αναφέρθηκε στα όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για το πρόγραμμα «Γαλάζια Ελευθερία», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων τα εξής:

Στόχος ο καθολικός και πλήρης εμβολιασμός των μονίμων κατοίκων των νησιών το αργότερο έως τα τέλη Ιουνίου, έτσι ώστε οι νησιώτες μας να υποδεχθούν το φετινό καλοκαίρι ασφαλείς και απόλυτα θωρακισμένοι από τον κορονοϊό.

Η επιχείρηση «Γαλάζια Ελευθερία» αφορά στον καθολικό εμβολιασμό όλων των κατοίκων άνω των 18 ετών σε 19 νησιά, με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson.

Τα νησιά αυτά είναι: η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Λέσβος, η Χίος, η Ζάκυνθος, η Σαλαμίνα, η Κεφαλονιά, η Κως, η Σάμος, η Λευκάδα, η Σύρος, η Νάξος, η Σαντορίνη, η Λήμνος, η Κάλυμνος, η Θάσος, η Μύκονος, η Πάρος και η Αίγινα.

Τα συγκεκριμένα νησιά ενισχύονται με επιπλέον εμβολιαστικά κέντρα από τις δυνάμεις του Ε.Σ.Υ. και κινητά συνεργεία εμβολιασμού που θα υποστηρίξουν την ολοκλήρωση του καθολικού εμβολιασμού.

Η Επιχείρηση «Γαλάζια Ελευθερία» θα ενισχυθεί και από εθελοντικές οργανώσεις και κινητές ιατρικές μονάδες της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Αναγέννηση και Πρόοδος» - αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος – το «Χαμόγελο του Παιδιού» και τη «Σύμπλευση». Επίσης προβλέπεται η ένταξη εμβολιαστικών κέντρων ιδιωτικών μονάδων.

Έχουν ολοκληρωθεί ήδη οι εμβολιασμοί σε 32 νησιά (Φούρνοι, Μεγανήσι, Νίσυρος, Κίμωλος, Τήλος, Οινούσσες, Λειψοί, Χάλκη, Αμμουλιανή, Οθωνοί, Κάλαμος, Ερεικούσσα, Καστελόριζο, Ψαρά, Μαθράκι, Θηρασιά, Ανάφη, Σίκινος, Άγιος Ευστράτιος, Αγαθονήσι, Γαύδος, Θύμαινα, Τέλενδος, Τριζόνια, Καστός, Ψέριμος, Παλαιό Τρίκερι, Αντικύθηρα, Αρκιοί, Γυαλί, Αντίπαξοι, Μαράθι).

Επίσης, σε άλλα 36 νησιά με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων, ολοκληρώνεται ο εμβολιασμός μέχρι τα τέλη Μαΐου. Τα νησιά αυτά είναι: Φολέγανδρος, Δονούσα, Ελαφόνησος, Άνω Κουφονήσι, Σχοινούσα, Ηρακλειά, Πάτμος, Ιθάκη, Σύμη, Σκύρος, Σαμοθράκη, Αλόννησος, Περιστέρα, Σίφνος, Κέα, Παξοί, Ίος, Ύδρα, Αμοργός, Κύθνος, Σέριφος, Αστυπάλαια, Αντίπαρος, Αγκίστρι, Κάσος, Πόρος, Σπέτσες, Κύθηρα, Άνδρος, Τήνος, Ικαρία, Λέρος, Κάρπαθος, Σκιάθος, Σκόπελος, Μήλος.





Ειδήσεις σήμερα:

Λοιμωξιολόγοι: κατάργηση sms, αγορές χωρίς ραντεβού και κυκλοφορία έως τις 00:30

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά - Ιατροδικαστής: από ασφυξία πέθανε η 20χρονη

Μητσοτάκης: Η πολιτική 6 σημείων για το μεταναστευτικό