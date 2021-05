Κοινωνία

Σκέρτσος: Τέλος τα SMS - Πώς θα γίνονται οι μετακινήσεις από νομό σε νομό

Διευκρινίσεις απο τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ για το χρονοδιάγραμμα της άρσης του lockdown για την επιστροφή στην κανονικότητα

Τέλος τα SMS για τις μετακινήσεις των πολιτών ανακοίνωσε σήμερα ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον υφυπουργό οι πολίτες δεν θα χρειάζεται να στέλνουν SMS στο 13033 για τις μετακινήσεις τους που αφορούν άμεσες ανάγκες αλλά και στο 13032 για τα ψώνια τους από τις 14 Μαΐου.

Από τις 14 Μαΐου διευρύνεται και το ωράριο κυκλοφορίας για τις μετακινήσεις των πολιτών. Από εδώ και στο εξής η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ξεκινά στις 00:30 το βράδυ.

Μάλιστα, από την προσεχή Παρασκευή, απελευθερώνονται και οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις (μετακινήσεις από νομό σε νομό), σύμφωνα με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ.

Παράλληλα, για όλο τον Μάιο, η εστίαση θα εξακολουθεί να λειτουργεί δίχως μουσική ενώ το λιανεμπόριο θα λειτουργεί με κανόνες χωρητικότητας και χωρίς click in shop ή click inside.

Οι ημερομηνίες - «κλειδιά» του ανοίγματος

Το χρονοδιάγραμμα της άρσης του lockdown για την επιστροφή στην κανονικότητα, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

15 Μαΐου επίσημη έναρξη τουριστικής περιόδου.

17 Μαΐου οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί. Επίσης επανεκκινούν οι πρακτικές και οι εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ και κολέγια, ενώ θα επιτραπεί η διά ζώσης επαναλειτουργία των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας και του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης αποφοίτων Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ.

17 Μαΐου ανοίγουν τα ωδεία με αναλογία ένα προς ένα.

21 Μαΐου θερινοί κινηματογράφοι με κινηματογραφικές προβολές σε υπαίθριους χώρους και με πληρότητα 75%.

28 Μαΐου ζωντανά θεάματα μόνο για καθήμενους, με πληρότητα 50% καθώς και με συγκεκριμένη ταξιθεσία.

Μετακίνηση από νομό σε νομό

Ακόμα ένα «κάστρο», αυτό της μετακίνησης από νομό σε νομό, πέφτει την Παρασκευή 14 Μαΐου στην πορεία για την ελευθερία και την έξοδο από το lockdown. .

Όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος, οι μετακινήσεις από νομό σε νομό ανοίγουν για όλους, ωστόσο, το άνοιγμα προς τα νησιά γίνεται υπό προϋποθέσεις.

Η μετακίνηση προς τα νησιά θα είναι πιο αυστηρή και θα γίνεται με τη χρήση του Green Pass, με πιστοποιητικό εμβολιασμού με πάροδο 14 ημερών από τη δεύτερη δόση, με την επίδειξη αρνητικού μοριακού τεστ (PCR) 72 ωρών ή rapid test ή self test 24 ωρών. Δεκτή θα γίνεται η βεβαίωση νόσησης δύο μήνες μετά τη νόσηση και έως εννέα μήνες.

