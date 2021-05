Αθλητικά

Τσιτσιπάς: Στους “16” του Italian Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε το εμπόδιο του Μάριν Τσίλιτς και προκρίθηκε στους "16" του Italian Open όπου θα παίξει την Πέμπτη με Μπερετίνι ή Μίλμαν.

Στον πρώτο ουσιαστικά αγώνα του στο μονό του "Internazionali BNL d' Italia", ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε το εμπόδιο του Μάριν Τσίλιτς και προκρίθηκε στους «16». Ο Έλληνας τενίστας που πέρασε από τον πρώτο γύρο του Όπεν της Ρώμης άνευ αγώνα, νίκησε σε straight sets τον 32χρονο Κροάτη και συγκεκριμένα με 7-5, 6-2, σε έναν αγώνα που διήρκεσε 1 ώρα και 43 λεπτά.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Τσιτσιπά επί του Τσίλιτς, καθώς είχαν αναμετρηθεί μόλις μία φορά κατά το παρελθόν, το 2017 στη φάση των «32» στο Rakuten Japan Open, με νικητή τον Κροάτη επί του 18χρονου τότε Έλληνα πρωταθλητή.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δυσκολεύτηκε μόνο στο πρώτο σετ, όταν είδε το Νο 43 του κόσμου, αλλά και πρώην Νο 3 στην παγκόσμια κατάταξη να έχει δύο μπρέικ πόιντ στο 4-4. Όμως, εν συνεχεία, όταν ο Τσίλιτς σέρβιρε στο 6-5, ο Τσιτσιπάς αντέδρασε στέλνοντας το σετ στο τάι μπρέικ.

Στο δεύτερο σετ, ο "Tsitsifast" προηγήθηκε με 3-0 και έκλεισε το ματς στο 5-2, όταν σέρβιρε υπό πίεση ο νικητής του US Open το 2014, Μάριν Τσίλιτς.

Πλέον, ο Έλληνας τενίστας περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στους «16», έναν εκ των Ματέο Μπερετίνι και Τζον Μίλμαν.

