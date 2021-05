Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά - Καλλιακμάνης: Συγκλονισμένοι οι αστυνομικοί με όσα είδαν μέσα στο σπίτι (βίντεο)

Τι λέει ο Πρ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, για το φρικιαστικό έγκλημα που έχει συγκλονίσει όλο τον κόσμο.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 είπε ότι «οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έφτασαν πρώτοι στο σπίτι, «αν και έχουν δει ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά τους και πολλά φρικιαστικά πράγματα, έχουν συγκλονιστεί από την σκηνή που αντίκρισαν μόλις μπήκαν στο σπίτι της οικογένειας, με το μωρό της μητέρας, να είναι πάνω από την νεκρή 20χρονη και να την σκουντάει για του δώσει σημασία».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «όταν είδα την εικόνα με τον αστυνομικό που αγκαλιάζει το παιδί τόσο στοργικά, κατάλαβα ότι ήταν πατέρας. Αυτός ο αστυνομικός έχει ένα παιδί, ένα κοριτσάκι και ταυτίστηκε με το περιστατικό».

Ο κ. Καλλιακμάνης ανέφερε ότι «το έγκλημα έχει συγκλονίσει όλον τον κόσμο, διότι όλοι ταυτίζονται με τα θύματα και θεωρούν ότι θα μπορούσε να συμβεί στον οποιοδήποτε».

«Επειδή οι συγκεκριμένοι οπλοφορούσαν, είμαι σίγουρος ότι έχουν μπει ξανά στην διαδικασία να ληστέψουν, είναι μπουκαδόροι που το έχουν κάνει ξανά. Το ζήτημα είναι γιατί να σκοτώσουν την νεαρή μητέρα, γιατί να την σκοτώσουν; Θα μπορούσαν να πάρουν τα χρήματα ή να την δεσμεύσουν όπως έκαναν και με τον σύζυγο της και να φύγουν. Απείλησαν και την γυναίκα και είπαν ότι θα κάνουν κακό στο παιδί, δεν ξέρω αν η γυναίκα είδε τα χαρακτηριστικά κάποιου από τους δράστες και ήθελαν να την κάνουν να σιωπήσει».

