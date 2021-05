Οικονομία

Χατζηδάκης για εργασιακά στον ΑΝΤ1: προς όφελος των υπαλλήλων οι αλλαγές

Τι είπε ο Υπ. Εργασίας για το ελαστικο ωράριο, το 8ώρο και τις απολύσεις. Ποιούς κατηγόρησε για τις ατομικές συμβάσεις.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο Κωστής Χατζηδάκης, λίγες ώρες μετά την παρουσίαση του νομοσχεδίου με τις αλλαγές στα εργασιακά, σε συμβάσεις, 8ώρο, όρους προστασίας εργαζόμενους γονείς και απολύσεις.

Αφού αναφέρθηκε σε μια σειρά μέτρων, τα οποία χαρακτήρισε ως θετικά, τα οποία «είναι τα 3/4 ή ίσως και τα 4/5 του νομοσχεδίου», όπως για την προστασία σε περιπτώσεις βίας στον χώρο εργασίας, τους εργαζόμενους γονείς και την τηλεργασία, επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα που μιλούν για «γαλέρα» και «οδοστρωτήρα των εργασιακών δικαιωμάτων».

Μιλώντας για το 8ώρο, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι «η διευθέτηση του χρόνου εργασίας είναι θέμα που μπορούν σε εθελοντική βάση να συμφωνήσουν εργοδότες και εργαζόμενοι» και ότι ήδη υπάρχει σε πολλές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τις οποίες αποδέχεται και στηρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ότι αφορά τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι «για τις ατομικές συμβάσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκείνος που άνοιξε τον δρόμο, υιοθετώντας Οδηγία της ΕΕ για τις ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, όπως το ευέλικτο ωράριο, η τηλεργασία και η παροχή διευκολύνσεων για τους εργαζόμενους γονείς. Εμείς απλώς μεταφέρουμε αυτήν την Οδηγία, όπως οφείλουμε, στο εθνικό δίκαιο, απλώς αυξήσαμε τα ηλικιακά όρια, ώστε να μπορούν να κάνουν χρήση περισσότεροι γονείς και το διευρύνουμε, ώστε να μπορεί ο καθένας να κάνει χρήση ελαστικών ωραρίων που τον εξυπηρετούν για να δει τα παιδιά του»

«Εγώ θα κάνω κουμάντο στο σπίτι του καθενός ή ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λέει και ξελέει. Πολλές εργοδοτικές ενώσεις με τις οποίες συνομιλώ, γιατί δεν μιλώ μόνο με τους εκπροσώπους των εργαζόμενων δεν διευκολύνονται από αυτό το σύστημα», σημείωσε ο Υπουργός Εργασίας.

Ο Κωστής Χατζηδάκης υποστήριξε ότι «η υιοθέτηση του ελαστικού ωραρίου θα γίνεται μόνο μετά από αίτημα του εργαζόμενου» και «έχουμε προβλέψει ότι αν ο εργοδότης πιέσει τον εργαζόμενο να δεχθεί κάτι τέτοιο, εκείνος αρνηθεί και απολυθεί, τότε αυτή η απόλυση να θεωρείται άκυρη».

Αναφορικά με τις απολύσεις, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι «στον κατάλογο με τις απολύσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται παράνομες και καταχρηστικές, όχι μόνο δεν αφαιρείται κάποια, αλλά προστίθενται αρκετές ακόμη περιπτώσεις, όπως η προστασία για έξι μήνες των πατεράδων που αποκτούν παιδιά».

«Για επιχειρήσεις που απολύουν προσωπικό επειδή κάνουν αναδιαρθρώσεις, η επιχείρηση οφείλει όχι μόνο να του δώσει αποζημίωση που φθάνει έως τις αποδοχές ενός έτους, αλλά επιπλέον αποζημίωση έως και 24 μηνών», επεσήμανε ο Υπουργός Εργασίας, ο οποίος στην κατακλείδα της τοποθέτησης του ανέφερε ότι το εργασιακό νομοσχέδιο «δίνει δύναμη στον εργαζόμενο και συμβιβάζει τις κατακτήσεις τους με την ανάγκη να προχωρήσει μπροστά η οικονομία, κάτι που είναι και πάλι υπέρ των εργαζόμενων».





