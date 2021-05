Αθλητικά

Ακρόπολη - Ολυμπιακός: “Εισβολή” oπαδών για την φιέστα (βίντεο)

Προπηλάκισαν τους φύλακες και σήκωσαν πανό, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού.

"Ντου" στην Ακρόπολη έκαναν περίπου 500 οπαδοί του Ολυμπιακού σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού, οι οπαδοί των ερυθρολεύκων «εισέβαλλαν ξαφνικά στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης» ενώ προπηλάκισαν τους αρχαιοφύλακες.

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού απαίτησαν να κάνουν ό, τι είχαν κάνει οπαδοί του Παναθηναϊκού πέντε χρόνια πριν στον Ιερό Βράχο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός ή φθορά σε μνημείο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού:

«Σήμερα το απόγευμα, οπαδοί του Ολυμπιακού εισέβαλαν ξαφνικά στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, αφού προπηλάκισαν τους αρχαιοφύλακες. Από την Αστυνομία εκτιμάται ότι ο αριθμός των οπαδών ήταν περίπου 500 άτομα.

Το φυλακτικό προσωπικό της Ακρόπολης αντέδρασε με ψυχραιμία. Κάλεσε την Αστυνομία και προσπάθησε να τους κρατήσει εκτός του χώρου, αλλά ο αριθμός των οπαδών ήταν συντριπτικά μεγαλύτερος. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού ανέβηκαν στον Βράχο, και αφού κράτησαν για λίγα λεπτά πανώ της ομάδας τους, αποχώρησαν.

Όπως φώναζαν, απαίτησαν να κάνουν ό,τι είχαν κάνει και οπαδοί του Παναθηναϊκού, σε αντίστοιχο περιστατικό στις 25 Ιουνίου 2016. Το συμβάν διήρκεσε περίπου 15 λεπτά. Υπογραμμίζεται ότι δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός και καμία φθορά σε μνημείο».

