Ισραήλ: επεισόδια έξω από την πρεσβεία στην Αθήνα (εικόνες)

Συμπλοκές με πέτρες και χημικά μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών.

Επεισόδια ξέσπασαν το απόγευμα της Τετάρτης έξω από την ισραηλινή πρεσβεία στην Αθήνα, με αφορμή την αιματηρή σύρραξη στη Λωρίδα της Γάζας μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.

Παλαιστίνιοι που ζουν στη χώρα μας, διάφορες οργανώσεις και συλλογικότητες συγκεντρώθηκαν έξω από την ισραηλινή πρεσβεία στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισίας με την οδό Μουσών.

Αστυνομικές δυνάμεις που φρουρούν την πρεσβεία του Ισραήλ εμπόδισαν τους διαδηλωτές να προχωρήσουν με αποτέλεσμα να σημειωθούν σοβαρά επεισόδια, με τους διαδηλωτές να εξαπολύουν επιθέσεις με πέτρες και ξύλα και τους αστυνομικούς να απαντούν με χρήση χημικών.

